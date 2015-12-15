美国债市：10月外资卖出552亿美元美国公债，创1978年以来最大

外资抛售美国公债导致10月流出美国资产的长期资金总规模达到166亿美元，9月为流入336亿美元。但包括短期国库券在内，海外投资者10月买入689亿美元，9月修正后为卖出1,727亿美元。

数据还显示，中国10月持有的美国公债规模降至1.254万亿美元，为今年2月以来最低。9月时中国持有1.258万亿美元美国公债。但中国持有美国公债规模仍为全球最大。