版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 16日 星期三 07:58 BJT

美国债市：10月外资卖出552亿美元美国公债，创1978年以来最大

外界普遍预计美联储周三将启动九年来的首次加息。

外资抛售美国公债导致10月流出美国资产的长期资金总规模达到166亿美元，9月为流入336亿美元。但包括短期国库券在内，海外投资者10月买入689亿美元，9月修正后为卖出1,727亿美元。

数据还显示，中国10月持有的美国公债规模降至1.254万亿美元，为今年2月以来最低。9月时中国持有1.258万亿美元美国公债。但中国持有美国公债规模仍为全球最大。

日本作为美国公债第二大持有国，10月其持有量降至1.149万亿美元，前月为1.177万亿。日本持有美国公债规模连续第三个月下降。

整体来说，外国央行持有美国公债规模10月降至6.046万亿美元，9月为6.103万亿。

与此同时，美国股市10月资金流出172亿美元，9月流出277亿美元。在过去六个月中，外资有五个月抛售美国股票。(完) (编译 戴素萍/李爽；审校 许娜/徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐