美国债市：10月外资卖出552亿美元美国公债，创1978年以来最大

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
外界普遍预计美联储周三将启动九年来的首次加息。
外资抛售美国公债导致10月流出美国资产的长期资金总规模达到166亿美元，9月为流入336亿美元。但包括短期国库券在内，海外投资者10月买入689亿美元，9月修正后为卖出1,727亿美元。
数据还显示，中国10月持有的美国公债规模降至1.254万亿美元，为今年2月以来最低。9月时中国持有1.258万亿美元美国公债。但中国持有美国公债规模仍为全球最大。
日本作为美国公债第二大持有国，10月其持有量降至1.149万亿美元，前月为1.177万亿。日本持有美国公债规模连续第三个月下降。
整体来说，外国央行持有美国公债规模10月降至6.046万亿美元，9月为6.103万亿。
与此同时，美国股市10月资金流出172亿美元，9月流出277亿美元。在过去六个月中，外资有五个月抛售美国股票。(完) (编译 戴素萍/李爽；审校 许娜/徐文焰)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选