《中国报摘》--中国证券报12月16日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
* 头版头条:
--股市持续震荡，资金寻找“出口”，资产荒蔓延...在这样大的背景下，保本基金成为市场的“宠儿”，新产品的发行可谓“热火朝天”。
* 其他:
--全国股转系统公司15日发布的新三板挂牌公司收购业务解析明确，五类机构和自然人不能成为挂牌公司的收购人。
--中国保监会近日印发《保险资金运用内部控制指引》《保险资金运用内部控制应用指引》（第1号-第3号），推动保险机构建立全面有效的保险资金运用内部控制标准和体系，并在此基础上强化对保险资金运用内部控制建设的监管工作。
--万科 公告显示，钜盛华就其最近一次举牌所涉及的问题对深交所询问函进行正面回复。钜盛华表示，为了取得万科4.97%股份，公司共动用七个资产管理计划，所支付的资金总额为96.52亿元人民币，钜盛华系相关资管计划的劣后级委托人。
--江苏国泰 公告称，公司拟作价52.96亿元收购公司控股股东及其他股东持有的若干公司股权。通过此次收购，国泰集团大部分资产和业务将注入江苏国泰，国泰集团也将借此提高国有资产的证券化率。
--首开股份 与途家网签订《集团战略合作框架协议》，双方将进行全国性战略联盟，公司可将旗下房地产项目与途家网全面开展合作，以实现“强强联合、专业分工、专业服务”的良好发展格局。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦；审校 林高丽)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选