《中国报摘》--中国证券报12月16日

* 头版头条:

--股市持续震荡，资金寻找“出口”，资产荒蔓延...在这样大的背景下，保本基金成为市场的“宠儿”，新产品的发行可谓“热火朝天”。

* 其他:

--全国股转系统公司15日发布的新三板挂牌公司收购业务解析明确，五类机构和自然人不能成为挂牌公司的收购人。

--中国保监会近日印发《保险资金运用内部控制指引》《保险资金运用内部控制应用指引》（第1号-第3号），推动保险机构建立全面有效的保险资金运用内部控制标准和体系，并在此基础上强化对保险资金运用内部控制建设的监管工作。

--万科 公告显示，钜盛华就其最近一次举牌所涉及的问题对深交所询问函进行正面回复。钜盛华表示，为了取得万科4.97%股份，公司共动用七个资产管理计划，所支付的资金总额为96.52亿元人民币，钜盛华系相关资管计划的劣后级委托人。

--江苏国泰 公告称，公司拟作价52.96亿元收购公司控股股东及其他股东持有的若干公司股权。通过此次收购，国泰集团大部分资产和业务将注入江苏国泰，国泰集团也将借此提高国有资产的证券化率。