英国金融：央行总裁卡尼称将规范买房出租抵押贷款领域--金融时报

路透伦敦12月15日 - 英国央行总裁卡尼周二在接受报纸采访时表示，该行将采取行动，规范为“买房出租”而设计的抵押贷款。

根据英国金融时报报导，卡尼对于这类抵押贷款居高不下感到担忧，这主要是考虑到如下风险：一旦房价大跌，则相关投资者可能会同时抛售。

“因此我们必须小心(买房出租)这一领域。我认为会有一些事不约而同地发生，我们正在密切关注这一领域，并将采取行动，”卡尼称。

在英国金融政策委员会(FPC)最新会议上，英国央行并未针对“买房出租”市场采取行动，而是表示准备在必要时采取行动。

卡尼表示，在利率长期保持低位的环境下，“脆弱性”会日积月累，可以料想宏观审慎政策会更加收紧、也会表现得更加积极，以使货币政策发挥自身作用。

宏观审慎措施旨在管理金融危机形成之前被监管机构所忽略的风险。

金融时报还引述卡尼的话称，卡尼正全心致力于达到该行2%的通胀目标。