欧洲经济指标预测--12月16日-12月23日****

标题新闻：今年欧洲主要国家接连大选不会改变欧元区经济改善前景--ECB管委维勒鲁瓦德加洛
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月14日当周
12月16日(三)
0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 50.5 50.6
服务业PMI 50.8 51.0
综合PMI -- 51.0
0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 53 52.9
服务业PMI 55.5 55.6
综合PMI -- 55.2
0858 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 52.8 52.8
服务业PMI 54.1 54.2
综合PMI 54.2 54.2
0930 英国请领失业金人数(千人) 11月 增加1.5 增加3.3
按ILO标准计算的失业率 截至10月的三个月 5.3% 5.3%
平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.5% +3.0%
平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.5%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 0.0
1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 10月 顺差215 顺差205
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -0.2% +0.1%
(较上年同期) +0.1% +0.1%
扣除食品和能源HICP(较前月) -0.2% +0.2%
(较上年同期) +0.9% +1.0%
12月17日(四)
-- 法国企业景气指数 12月 正101 正102
0900 德国IFO企业景气判断指数 12月 109.0 109.0
现况指数 113.4 113.4
预期指数 105.0 104.7
0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差7.6
全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差21.86
0930 英国零售销售(较前月) 11月 +0.5% -0.6%
(较上年同期) +3.0% +3.8%
扣除能源的零售销售(较前月) +0.6% -0.9%
(较上年同期) +2.3% +3.0%
1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第三季 -- +1.6%
薪资(较上年同期) -- +1.9%
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 负10 负11
12月18日(五)
0745 法国生产者物价指数(较前月) 11月 -- +0.2%
0900 意大利薪资通胀(较前月) 11月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +1.2%
0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 10月 -- 盈余331
经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余294
12月21日当周
12月21日(一)
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -2.3%
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 -- 正7
1500 欧元区消费者信心指数 12月初值 -- 负6.00
12月22日(二)
0005 英国GfK消费者信心指数 12月 -- 正1
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差41.56
0700 德国Gfk消费者信心指数 1月 -- 正9.3
0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 11月初值 -- 顺差35.3
0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 11月 -- 74.67
公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余39.97
12月23日(三)
0745 法国消费者支出(较前月) 11月 -- -0.7%
0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.3%
0800 瑞士KOF领先指标 12月 -- 正97.9
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 10月 -- -2.00%
未经季节调整工业订单(较上年同期) -- -0.80%
0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 10月 -- -0.10%
未经季节调整工业销售(较上年同期) -- -0.90%
1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 10月 -- -0.10%
未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +1.50%
12月23日-31日
0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +3.7% (完)
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以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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