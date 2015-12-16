版本:
中国
市场报道 | 2015年 12月 16日 星期三 08:18 BJT

****欧洲经济指标预测--12月16日-12月23日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

12月14日当周

12月16日(三)

0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 50.5 50.6

服务业PMI 　 50.8 51.0

综合PMI -- 51.0

0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 　53 52.9

服务业PMI 55.5 55.6

综合PMI -- 55.2

0858 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 52.8 52.8

服务业PMI 54.1 54.2

综合PMI 54.2 54.2

0930 英国请领失业金人数(千人) 11月 　 增加1.5 增加3.3

按ILO标准计算的失业率 截至10月的三个月 5.3% 5.3%

平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.5% +3.0%

平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.3% +2.5%

1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 -- 0.0

1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 10月 顺差215 顺差205

1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -0.2% +0.1%

(较上年同期) +0.1% +0.1%

扣除食品和能源HICP(较前月) -0.2% +0.2%

(较上年同期) +0.9% +1.0%

12月17日(四)

-- 法国企业景气指数 12月 正101 正102

0900 德国IFO企业景气判断指数 12月 109.0 109.0

现况指数 113.4 113.4

预期指数 105.0 104.7

0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差7.6

全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差21.86

0930 英国零售销售(较前月) 11月 +0.5% -0.6%

(较上年同期) +3.0% +3.8%

扣除能源的零售销售(较前月) +0.6% -0.9%

(较上年同期) +2.3% +3.0%

1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第三季 -- +1.6%

薪资(较上年同期) -- +1.9%

1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 负10 负11

12月18日(五)

0745 法国生产者物价指数(较前月) 11月 -- +0.2%

0900 意大利薪资通胀(较前月) 11月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +1.2%

0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 10月 -- 盈余331

经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余294

12月21日当周

12月21日(一)

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.4%

(较上年同期) -- -2.3%

1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 -- 正7

1500 欧元区消费者信心指数 12月初值 -- 负6.00

12月22日(二)

0005 英国GfK消费者信心指数 12月 -- 正1

0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差41.56

0700 德国Gfk消费者信心指数 1月 -- 正9.3

0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 11月初值 -- 顺差35.3

0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 11月 -- 74.67

公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余39.97

12月23日(三)

0745 法国消费者支出(较前月) 11月 -- -0.7%

0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 -- +0.3%

0800 瑞士KOF领先指标 12月 -- 正97.9

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +2.3% +2.3%

0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 10月 -- -2.00%

未经季节调整工业订单(较上年同期) -- -0.80%

0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 10月 -- -0.10%

未经季节调整工业销售(较上年同期) -- -0.90%

1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 10月 -- -0.10%

未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +1.50%

12月23日-31日

0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +3.7% (完)

***提取相关资料，请点选下列代码连结

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐