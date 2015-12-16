全球金融：新兴市场外储今年减少规模超过5,000亿美元大关

“人民币贬值实际上已然成为新兴市场外汇的标杆了。新兴市场货币只能是下跌。”

新兴市场货币普遍承压，即便每个国家的根本原因都各有不同。触发因素包括中国的经济和金融市场疑虑、沙特油价大跌，以及俄罗斯石油、政治动荡和经济制裁等。

多数新兴货币兑美元今年均下跌，有些货币还跌至纪录低位，比如巴西雷亚尔。这迫使一些国家央行干预汇市以抑制波动。

中国在8月让人民币贬值2%，导致人民币跌至四年半低点，中国还推出人民币汇率指数。

国际金融协会(IIF)估计，11月新兴市场金融投资资本流出35亿美元，为五个月来第四个月出现资本流出。

IIF称，今年将成为2008年以来该领域资本流动表现最差的一年。

美银美林估计，今年迄今有700亿美元的资金撤出新兴市场股票基金，新兴市场债券基金撤资240亿美元。

新兴市场国家央行储备： reut.rs/1QH5zhn