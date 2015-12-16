全球金融：新兴市场外储今年减少规模超过5,000亿美元大关

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
“人民币贬值实际上已然成为新兴市场外汇的标杆了。新兴市场货币只能是下跌。”
新兴市场货币普遍承压，即便每个国家的根本原因都各有不同。触发因素包括中国的经济和金融市场疑虑、沙特油价大跌，以及俄罗斯石油、政治动荡和经济制裁等。
多数新兴货币兑美元今年均下跌，有些货币还跌至纪录低位，比如巴西雷亚尔。这迫使一些国家央行干预汇市以抑制波动。
中国在8月让人民币贬值2%，导致人民币跌至四年半低点，中国还推出人民币汇率指数。
国际金融协会(IIF)估计，11月新兴市场金融投资资本流出35亿美元，为五个月来第四个月出现资本流出。
IIF称，今年将成为2008年以来该领域资本流动表现最差的一年。
美银美林估计，今年迄今有700亿美元的资金撤出新兴市场股票基金，新兴市场债券基金撤资240亿美元。
新兴市场国家央行储备： reut.rs/1QH5zhn
(完) (编译 王丽鑫/李爽 审校 许娜/戴素萍)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选