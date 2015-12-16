《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月16日

路透香港12月16日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美 元=7.7499港元 ) 美国股市周二普遍上扬，道琼工业指数 收高156.41点，或0.9%，至17,524.91点，但收盘脱 离日高，市场静待周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布利率决定。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 103.810 3.04 32611 8.045 1.84 中国铝业 7.200 -0.83 22602 2.232 3.33 中国移动 57.330 0.81 134270 88.860 1.21 中国人寿 16.280 2.13 176211 25.234 0.93 中石油 66.340 2.57 45616 5.141 1.81 中石化 57.820 3.42 51483 4.481 2.54 汇丰控股 38.440 1.40 2109979 59.581 1.16 中电信 45.190 2.06 13466 3.502 1.22 中国联通 12.170 3.84 429870 9.432 0.77 兖州煤业 4.450 3.25 26719 3.449 1.14 华能国际 34.440 4.27 13785 6.673 0.95 南方航空 34.510 2.68 4531 5.349 0.92 东方航空 26.650 0.53 3855 4.131 0.50 中芯国际 5.150 2.18 8517 0.798 -0.22 （完） (整理 梁慧仪)