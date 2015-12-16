版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 16日 星期三 08:23 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月16日-12月23日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月16日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1900)，美联储主席叶伦随后召开记者会(1930)。

法兰克福--欧洲央行召开管委会会议和全行委员会会议(至12月17日)，无宣布利率决定的计划。

斯德哥尔摩--瑞典金融稳定委员会举行会议(1315)。

东京--世界银行行长金墉和日本首相安倍晋三在国际会议上举行会谈(0000)。

12月17日(四)

东京--日本央行货币政策会议(至12月18日)。

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至12月18日)。

奥斯陆--挪威央行召开议息会议(0900)。

法兰克福--欧洲央行发布经济公报(0900)。

12月18日(五)

美国夏洛特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参加夏洛特商会2015年经济展望会议的经济前景小组讨论会(1730)。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在记者会上，就金融稳定报告发表讲话(0900)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表讲话。

东京--日本央行宣布利率决议(0200)。

12月20日(日)

渥太华--加拿大联邦及省级财政官员举行会议(至21日)，讨论强化加拿大养老金计划以及其他议题。加拿大央行总裁波洛兹将就全球经济及加国货币政策发表演说。

12月21日(一)

暂无重要经济事件。

12月22日(二)

暂无重要经济事件。

12月23日(三)

东京--日本央行发布11月政策会议记录(2350)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐