《全球重要经济事件一览表》--12月16日-12月23日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
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12月16日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议(1900)，美联储主席叶伦随后召开记者会(1930)。
法兰克福--欧洲央行召开管委会会议和全行委员会会议(至12月17日)，无宣布利率决定的计划。
斯德哥尔摩--瑞典金融稳定委员会举行会议(1315)。
东京--世界银行行长金墉和日本首相安倍晋三在国际会议上举行会谈(0000)。
12月17日(四)
东京--日本央行货币政策会议(至12月18日)。
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至12月18日)。
奥斯陆--挪威央行召开议息会议(0900)。
法兰克福--欧洲央行发布经济公报(0900)。
12月18日(五)
美国夏洛特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔参加夏洛特商会2015年经济展望会议的经济前景小组讨论会(1730)。
维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在记者会上，就金融稳定报告发表讲话(0900)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表讲话。
东京--日本央行宣布利率决议(0200)。
12月20日(日)
渥太华--加拿大联邦及省级财政官员举行会议(至21日)，讨论强化加拿大养老金计划以及其他议题。加拿大央行总裁波洛兹将就全球经济及加国货币政策发表演说。
12月21日(一)
暂无重要经济事件。
12月22日(二)
暂无重要经济事件。
12月23日(三)
东京--日本央行发布11月政策会议记录(2350)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 许娜)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选