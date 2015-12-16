《中国报摘》--其他报纸重要消息12月16日

--深交所发布对中银绒业 的关注函，要求上市公司对因盛大私有化过程中产生纠纷，中银绒业大股东涉诉一事进行相关说明。

--中金公司报告梳理下一批可能会被保险公司举牌的潜在标的股，建议重点关注盈利和现金流稳定、低市盈率的上市公司，主要集中于银行、地产、公用事业、家用电器等板块。