《中国报摘》--其他报纸重要消息12月16日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
**上海证券报**
--深交所发布对中银绒业 的关注函，要求上市公司对因盛大私有化过程中产生纠纷，中银绒业大股东涉诉一事进行相关说明。
--中金公司报告梳理下一批可能会被保险公司举牌的潜在标的股，建议重点关注盈利和现金流稳定、低市盈率的上市公司，主要集中于银行、地产、公用事业、家用电器等板块。
**证券时报**
--截止12月15日，今年以来成立了777只新基金，合计募集规模超过1.58万份，创基金业历史纪录。
--央行货币政策委员会委员樊纲表示，目前中国经济发展面临产能过剩、债务危机、通货紧缩等问题，但从长远看，中国经济发展的潜力远没有结束。
--自知情人士处获悉，中国平安 旗下平安好医生正在筹划A轮融资，公司估值预计达30-40亿美元，此次拿出来融资的股权比例约占10%，募集资金在3-4亿美元。
**东方早报**
--中国建筑总公司和中国铝业公司共同出资组建的中建铝新材料公司昨在成都挂牌，中建铝将在未来五年投资近50亿元布局建筑新材料市场。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选