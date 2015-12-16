金砖国家：12月15日股汇市收盘纵览

路透12月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月15日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高1.06%，至779.41点。

中国股市：沪综指小幅收跌，获利回吐压力较大市场观望氛围浓厚

中国汇市：人民币收八连跌刷新四年半低点，监管层拦截有意控制贬值节奏

香港股市：恒指连续第九日收低，等待美联储会议决定

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巴西汇市：雷亚尔收盘上涨0.25%，交易员将一项大规模贪腐调查的最新进展纳入考量。巴西警方周二搜索下议院议长与多名政界人士住家，就源于巴西国营石油公司的贿赂丑闻持续调查。雷亚尔兑美元 收报3.8744/65，上日收盘报3.8841/62。

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘小涨0.28%，至44,872.467点。

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南非股市：银行类指数大涨2.94%，至5,966.64点，不过比上周前财长内内骤然遭免职前的水平还要低9%左右，在银行类股带领下，指标Top-40指数 收高0.66%至43,701.61点，大盘综合指数 收涨0.72%至48,428.77点。

南非汇市：兰特大涨，延续戈尔丹被任命为财长后的升势

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印度股市：收涨，Reliance Industries等石油开采商领涨，追随原油价格涨势，油价在上一交易日一度下挫至接近11年低点，引发投资者买兴。指标BSE指数 收高0.68%至25,320.44点，NSE指数 收高0.66%至7,700.90点。

印度汇市：卢比兑美元 由前日收盘的67.09/67.10，升至66.92/66.93，为12月1日以来单日最大涨幅，因美元在美联储展开两天政策会议前跌至七周低点，巴西股市上涨也扶助雷亚尔涨势。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收高2.97%至783.650点，MSCI明晟俄罗斯指数 收高2.72%至415.58点。