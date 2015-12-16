《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月16日

*工商时报：

--为加速台湾产业升级、提升出口竞争力，行政院推动〞经济体质强化措施〞，中国输出入银行将负责办理联贷平台作业，支援资金需求。

--大陆紫光集团来台入股封测厂受阻，但不影响扩展半导体版图雄心，昨日传出紫光集团有意收购台湾IC设计群联公司 转投资大陆合肥兆芯的51%股权。群联董事长潘健成回应表示，〞没有拒绝，一切洽谈中。〞

--因应科技金融趋势的来临，银行除对传统分行进行整并，同时致力分行价值的提升，其中民营银行脚步快速，国泰世华、台北富邦、中国信托皆推出具特色的〞科技分行。

*经济日报：

--中国紫光集团拟收购台湾的半导体三大封装测试厂引发疑虑，立法院昨日朝野协商获共识，将在总预算案做成主决议，明定攸关敏感技术、产业存续之半导体设计产业，现阶段政府不得开放陆资投资。

--为挽留人才，行政院力拚产业创新条例部分条文修正草案本周三读，将提供包括员工分红、现金增资认股、限制型股票、员工认股权证及库藏股等五大奖酬员工工具适用缓课税五年，并且公司可对具有关键影响特定员工发放限制型股票，且以净值课税。若能顺利通过，对于企业留才将是大利多。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。