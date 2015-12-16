《香港报摘》--经济日报12月16日

* 要闻版头条：

--第二届世界互联网大会今日于乌镇开幕，国家主席习近平将首次出席大会，并发表主题演讲，体现中央政府对互联网产业的高度重视。

* 其他：

--普拉达（Prada） 减价无助销售，第三季表现仍逊预期，净收入按年跌近38%至逾4,648万欧元。公司指，港澳等市场因人流量及零售销售强烈萎缩而恶化，8至9月人民币贬值亦对内地客购买产生负面影响。

--保利协鑫 宣布以五供一方式进行供股，发行最多约31.3亿新股，供股价1.12港元，集资约35亿港元。同时公司旗下协鑫新能源 则宣布八供三，共发行55.7亿新股，供股价0.45港元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘