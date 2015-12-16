《香港报摘》--经济日报12月16日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
* 要闻版头条：
--第二届世界互联网大会今日于乌镇开幕，国家主席习近平将首次出席大会，并发表主题演讲，体现中央政府对互联网产业的高度重视。
* 其他：
--普拉达（Prada） 减价无助销售，第三季表现仍逊预期，净收入按年跌近38%至逾4,648万欧元。公司指，港澳等市场因人流量及零售销售强烈萎缩而恶化，8至9月人民币贬值亦对内地客购买产生负面影响。
--保利协鑫 宣布以五供一方式进行供股，发行最多约31.3亿新股，供股价1.12港元，集资约35亿港元。同时公司旗下协鑫新能源 则宣布八供三，共发行55.7亿新股，供股价0.45港元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选