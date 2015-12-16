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亚洲 | 2015年 12月 16日 星期三 08:36 BJT

《中国重要政经日程》--12月16日

==========================今日重要政经日程==========================

12月16日（周三）

--中国社会科学院定于14：00在北京湖南大厦湖南B厅召开“2016年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会

--国台办新闻发布会

--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行，中国国家主席习近平将出席并发表讲话。

=========================近期重要政经日程==========================

12月20日（周日）

--2015中国对冲基金年会在上海召开

12月30日（周三）

---第十六届学习型中国-世纪成功论坛在北京举行

2016年1月8日（周五）

*--中关村互联网金融论坛暨第三届普惠金融论坛

*--1月8日至9日，第二十届中国资本市场论坛

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子)

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