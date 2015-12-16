《中国重要政经日程》--12月16日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
==========================今日重要政经日程==========================
12月16日（周三）
--中国社会科学院定于14：00在北京湖南大厦湖南B厅召开“2016年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会
--国台办新闻发布会
--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行，中国国家主席习近平将出席并发表讲话。
=========================近期重要政经日程==========================
12月20日（周日）
--2015中国对冲基金年会在上海召开
12月30日（周三）
---第十六届学习型中国-世纪成功论坛在北京举行
2016年1月8日（周五）
*--中关村互联网金融论坛暨第三届普惠金融论坛
*--1月8日至9日，第二十届中国资本市场论坛
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选