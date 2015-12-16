《新兴市场重要经济事件预告》--12月16日-12月23日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月16日(三)

布拉格--捷克央行召开货币政策会议(1200)。

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议(0730)。

东京--世界银行行长金墉和日本首相安倍晋三在一场全民健康保险的国际会议上发表演说(0000)。

新德里--印度财长杰特利(Arun Jaitley)和首席经济顾问Arvind Subramaniam在商会会议上致辞(0400)。

首尔--韩国企划财政部将宣布2016年经济政策方向(0100)。

12月17日(四)

布达佩斯--匈牙利央行官员Barnabas Virag就央行最新季度通胀报告的细节举行记者会(0900)。

巴西利亚--巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)及其他成员将举行年底会议(1100)。

墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明(1900)。

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议。

圣地亚哥--智利央行宣布利率决定(2100)。

雅加达--印尼央行召开理事会会议。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议(0800)。

12月18日(五)

布拉格--捷克央行将公布最新银行业压力测试报告(0900)。

利马--秘鲁央行公布修正后经济预测。

12月21日(一)

圣地亚哥--智利央行公布季度货币政策报告(1400)。

12月22日(二)

暂无重要经济事件预告。

12月23日(三)

巴西利亚--巴西央行将公布未来两年经济增长和通胀预测。在季度报告中，央行并将提供更多未来货币政策举措指引(1030)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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