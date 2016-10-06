《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月6日

中国新股：证监会下发新一批10家企业IPO批文，料至多募资41亿元
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
*工商时报：
--美国记忆体大厂美光（Micron） 昨日召开法说会，除了看好DRAM及NAND Flash市况将供不应求到年底，对于收购华亚科 百分之百股权一案也确立将在年底之前完成。
--为扩大推动以房养老，合库最快本月中旬将报董事会通过降低申办门槛至60岁；此外，根据合库目前累积的统计数据最新显示，六都中以双北市的比重占最多，年龄层则以65-80岁最多，两种分类分别占比达五成、六成。
*经济日报：
--今年以来车市表现均优于去年同期，车市龙头和泰汽车 总经理苏纯兴表示，今年车市挂牌数可望挑战43万辆，有机会刷新过去十年新高纪录。其中，货物税5万元补贴汰旧换新带动的买气居功厥伟，初估至少有三万辆是来自政策带动。
--交通部长贺陈旦表示，预估今年陆客来台总量将会减少80万人，但其他国家地区旅客有增加，这一增一减后相差不多，若之后中国大陆没有不合市场常轨的做法，今年其他国家来台旅客量可以填补陆客减少的量。
--特侦组侦办中信案昨日侦结，中信金控 大股东辜仲谅遭起诉，金管会表示，即使辜仲谅最后被判刑确定，但他已非中信金负责人，所以没有解除职务等问题，更没有大股东适格性的问题。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。