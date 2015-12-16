《香港报摘》--信报12月16日

* 要闻版头条：

--中环老牌食肆镛记母公司清盘令今到期。法庭早前延长清盘期限，让镛记创办人甘穗煇次子甘琨礼（二少）一方，有时间与已故兄长甘健成（大少）一方商讨收购其45%股权，昨日爆出双方谈判破裂；二少愿出价逾12亿港元，惟大少一方却坚持要13亿港元。换言之，如果今日下午5时法庭关门前未有奇蹟出现，清盘势在必行，镛记或难逃结业厄运。

* 其他：

--国际燃料价格持续下跌，抵消基本电价上升的影响，本港两家电力公司宣布明年减电费。港灯 明年每度电费计及燃料价格后下调0.015港元，减幅1.1%；中电 每度电费下调0.01港元，减幅0.9%。

--助司荣彬为收购亚视提供资金的协盛协丰 公布，与华谊兄弟 旗下华谊兄弟文化及华谊兄弟音乐订立谅解备忘录，三间公司将建立战略联盟，联盟将具有优先权投资华谊的文化娱乐产品。马云及腾讯 分别持有华谊兄弟4.02%及4.84%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘