中国金融：信托公司行业评级体系出炉，评价指标突出风险管理能力--协会

路透北京12月16日 - 中国信托业协会周三正式发布信托公司行业评级指引，评级指标包括信托公司资本实力、风险管理能力、增值能力、社会责任四个方面，其中风险管理能力权重最大。这是协会首次推出对信托公司经营管理情况进行全面综合评价的具体办法。

协会提供的新闻稿援引信托公司行业评级指引（试行）指出，行业评级体系权重设计上，资本实力28分、风险管理能力36分、增值能力26分、社会责任为10分。评级结果根据各项评价内容的量化指标得分情况综合确定，划分为A（85[含]-100分）、B（70[含]-85分）、C（70分以下）三级。

“综合考虑各方因素，评级工作先期采取试行的方式，协会将在实践中不断完善评级体系，不断贴近信托公司实际情况，体现行业特征，最终实现行业评级的正向引导激励作用。”协会提供的新闻稿指出。

指引并指出，评价指标均为量化指标，无需主观判断与调整，各项指标设定基础值和目标值，并采取线性计分方法。评级体系经过与信托公司及监管部门的反复沟通、多次讨论，不断进行修改完善，最终形成了一套较为完整、客观透明、简洁精炼，易读易用的体系。

在行业评价体系中，资本实力主要评价信托公司净资本充足程度以及与业务风险的匹配程度。包括净资本、净资本/风险资本和净资本/加权信托风险项目规模三个指标。

风险管理能力主要评价信托公司固有信用风险资产不良情况，以及信托业务的风险处置情况。包括信托项目正常清算率、信托项目风险化解率和固有信用风险资产不良率三个指标。

增值能力主要评价信托公司作为专业受托金融机构，对资产与财富的管理能力。包括净资产收益率、信托业务收入占比、营业费用收入比、人均信托净收益四个指标。

社会责任主要评价信托公司作为社会经济组织对国家和社会的和谐发展、地方经济发展、信托业健康稳定以及受益人利益所履行的责任。评价指标体现为社会价值贡献度一个指标。