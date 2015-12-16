中国证券：负债大且到期未清偿的机构和自然人不能收购新三板挂牌公司

路透上海12月16日 - 全国中小企业股份转让系统周一公告，挂牌公司收购人及实际控制人应具有良好诚信记录。收购人为法人的，应具有健全公司治理机制。涉及负有数额较大债务，到期未清偿且处于持续状态、最近两年有重大违法行为等的机构和自然人，不能成为挂牌公司的收购人。

其他不符合条件内容还包括：最近两年涉嫌有重大违法行为；最近两年有严重的证券市场失信行为；收购人为自然人，存在《公司法》第146条规定的情形；法律、行政法规以及证监会认定的不得收购挂牌公司的其他情形。

通知中所指收购，是指收购人为了控股挂牌公司，通过取得股份或其他途径成为挂牌公司的第一大股东、控股股东或实际控制人的行为。

投资者通常通过协议收购或要约收购两种途径进行挂牌公司收购，还有通过全国股份转让系统的证券转让、投资关系、行政划转或变更、执行法院裁定、继承、赠与等其他方式控股挂牌公司。

《公司法》第146条规定原文为“上市公司必须依照法律、行政法规的规定，公开其财务状况、经营情况及重大诉讼，在每会计年度内半年公布一次财务会计报告。”

通知并要求，有下列情况之一时，投资者应在该事实发生之日起两日内编制并披露权益变动报告书，报送全国股份转让系统，同时通知该挂牌公司，且该事实发生之日起至披露后两日内，不得再买入该挂牌公司股票。

具体包括：一、通过全国股份转让系统二级市场的交易方式、或通过协议方式，投资者持有股份达挂牌公司已发行股份10%；

二、投资者持有挂牌公司已发行股份10%后，其持有股份占该公司股份比例每增加或减少5%时。(完)

参看详情，可点选全国小中企业股份转让系统网站 here (发稿 李宏薇；; 审校 杨淑祯)