《香港报摘》--其他报纸重要消息12月16日

* 明报：

--汇丰 昨日宣布，已开始向内地的企业客户发行大额存单(存款证)，成为内地首间向企业发行大额存单的外资银行。首期的大额存单提供一个月、三个月、六个月、12个月，以及24个月五种期限选择，企业认购起点金额为1,000万元人民币。

* 苹果日报：

--加息逼近，二手楼连环削价，银主盘再度涌现。单计12月上半月，市场新增最少10个银主盘。尖沙嘴九龙站传连环两单位快变银主盘，其中擎天半岛惊见＂13按盘＂（即已按揭13次），打破同区君临天下的＂9按盘＂纪录，料成为九龙站历来最多承按次数的银主盘。

* 星岛日报：

--长实地产 执行董事赵国雄预计，加息对港楼市影响轻微，本港楼市与经济走势直接挂钩，基于现时稳定的经济环境下，料明年楼价仅录一成的调整。

* 文汇报：

--香港中旅 早前公布与恒大地产 合作开发珠海海泉湾二期项目。香港中旅总经理许慕韩表示，是次项目恒大为控股股东，开发项目余下土地。公司出售土地时，已录得一次性收入，有望在今个或下个财年入账。（完）