《香港报摘》--其他报纸重要消息12月16日

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
* 明报：
--汇丰 昨日宣布，已开始向内地的企业客户发行大额存单(存款证)，成为内地首间向企业发行大额存单的外资银行。首期的大额存单提供一个月、三个月、六个月、12个月，以及24个月五种期限选择，企业认购起点金额为1,000万元人民币。
* 苹果日报：
--加息逼近，二手楼连环削价，银主盘再度涌现。单计12月上半月，市场新增最少10个银主盘。尖沙嘴九龙站传连环两单位快变银主盘，其中擎天半岛惊见＂13按盘＂（即已按揭13次），打破同区君临天下的＂9按盘＂纪录，料成为九龙站历来最多承按次数的银主盘。
* 星岛日报：
--长实地产 执行董事赵国雄预计，加息对港楼市影响轻微，本港楼市与经济走势直接挂钩，基于现时稳定的经济环境下，料明年楼价仅录一成的调整。
* 文汇报：
--香港中旅 早前公布与恒大地产 合作开发珠海海泉湾二期项目。香港中旅总经理许慕韩表示，是次项目恒大为控股股东，开发项目余下土地。公司出售土地时，已录得一次性收入，有望在今个或下个财年入账。（完）
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荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选