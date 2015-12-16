企业并购：德国金融监管局正评估复星国际收购Hauck一案--消息

路透法兰克福12月15日 - 熟知监管流程消息人士周二表示，德国金融监管局(Bafin)将花更多时间评估中国复星国际 对德国私营银行Hauck & Aufhaeuser的收购案。

该名人士表示，上周发生复星集团董事长郭广昌失联事件、造成复星国际股票暂停交易后，Bafin已经要求复星国际提出更多资料。

该公司稍后表示，郭广昌现正协助相关司法机关调查，该调查更大程度是侧重于个人事务。 两名参与复星投资年会的人士向路透表示，郭广昌周一出席在上海召开的这场会议。

Bafin与复星国际周二皆拒绝置评。

复星国际与Hauck & Aufhaeuser于7月时宣布，前者将以多达2.1亿欧元(2.29亿美元)收购后者。

信用评等机构穆迪周二将复星国际评等展望调降至负向，称郭广昌涉入调查，公司能否解决偏高的短期债务再融资及投资资金取得的不确定升高。

另外两名熟知监管流程人士上周向路透表示，复星国际收购BHF Kleinwort Benson 一案已经获得欧洲央行批准。

不过该案正遭遇法国银行业者Oddo & Cie提出更高的价钱竞购。(完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)