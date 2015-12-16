离岸人民币：台湾柜买中心暂无开放陆企发债规划，受限两岸情势

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透台北12月16日 - 台湾柜台买卖中心周三表示，为让宝岛债发行更多元，市场虽有开放大陆企业来台发债的呼吁，但碍于两岸关系特殊，何时开放没有时间表。
柜买中心统计今年宝岛债共计有53档挂牌，发行金额为311亿人民币，其中大陆银行仅占10%，远低于2014年的78.4%。
〞(境内外)利差是陆银没来的关键，想开放(陆企)也不一定准许。〞柜买中心董事长吴寿山说。
他强调，不管两岸政治情势如何，经济融合已经没有选择。重要的是政策何时获准开放。因此柜买中心的态度就是政策面必须敲定，执行面才能推动。
由于今年来台发行宝岛债的机构，多为有美元需求的跨国银行，大陆逐步开放熊猫债后，是否会让这些发行者转向境内发债。柜买中心认为，目前熊猫债的发行障碍仍高，宝岛债短期不受影响。
柜买中心债券部经理陈德乡指出，熊猫债仅对外微幅开放，目前海外机构想发行的困难在于必须遵循大陆会计原则，而且要准备中文公开说明书，这对国际发行人造成障碍。
不过陈德乡也强调，若是熊猫债开放步伐加快，评估会影响点心债与宝岛债的发行。
路透此前报导，柜买中心预估明年整体国际债新发行金额较今年的约340亿美元成长10-20%。但预料成长动能来自美元债，至于宝岛债受人民币贬值预期影响，成长动能将受限。 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选