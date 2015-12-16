离岸人民币：台湾柜买中心暂无开放陆企发债规划，受限两岸情势

路透台北12月16日 - 台湾柜台买卖中心周三表示，为让宝岛债发行更多元，市场虽有开放大陆企业来台发债的呼吁，但碍于两岸关系特殊，何时开放没有时间表。

柜买中心统计今年宝岛债共计有53档挂牌，发行金额为311亿人民币，其中大陆银行仅占10%，远低于2014年的78.4%。

〞(境内外)利差是陆银没来的关键，想开放(陆企)也不一定准许。〞柜买中心董事长吴寿山说。

他强调，不管两岸政治情势如何，经济融合已经没有选择。重要的是政策何时获准开放。因此柜买中心的态度就是政策面必须敲定，执行面才能推动。

由于今年来台发行宝岛债的机构，多为有美元需求的跨国银行，大陆逐步开放熊猫债后，是否会让这些发行者转向境内发债。柜买中心认为，目前熊猫债的发行障碍仍高，宝岛债短期不受影响。

柜买中心债券部经理陈德乡指出，熊猫债仅对外微幅开放，目前海外机构想发行的困难在于必须遵循大陆会计原则，而且要准备中文公开说明书，这对国际发行人造成障碍。

不过陈德乡也强调，若是熊猫债开放步伐加快，评估会影响点心债与宝岛债的发行。