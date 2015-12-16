主要国家经济指标预测--12月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月16日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超731 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,046 2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 逆差4,462 顺差1,115 出口(较上年同期) -1.5% -2.1% 进口(较上年同期) -8.3% -13.4% 12月17日(四) -- 中国银行结售汇及代客涉外收付款数据 11月 -- -- -- 法国企业景气指数 12月 正101 正102 0900 德国IFO企业景气判断指数 12月 109.0 109.0 现况指数 113.4 113.4 预期指数 105.0 104.7 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差7.6 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差21.86 0930 英国零售销售(较前月) 11月 +0.5% -0.6% (较上年同期) +3.0% +3.8% 扣除能源的零售销售(较前月) +0.6% -0.9% (较上年同期) +2.3% +3.0% 1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第三季 -- +1.6% 薪资(较上年同期) -- +1.9% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 负10 负11 1330 美国经常帐收支(亿美元) 第三季 赤字1,180 赤字1,097 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月12日当周 27.5 28.2 四周均值(万人) -- 27.075 续请失业金人数(万人) 12月5日当周 222 224.3 1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 12月 正1.5 正1.9 1500 美国领先指标(较前月) 11月 +0.1% +0.6% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 -- -4.5% (较上月) -- -0.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月16日(三) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 52.5 -- 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 51.6 50.5 服务业PMI 50.0 50.8 综合PMI 50.3 -- 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 53.0 53.0 服务业PMI 55.4 55.5 综合PMI 54.9 -- 0858 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 53.1 52.8 服务业PMI 53.9 54.1 综合PMI 54.0 54.2 0930 英国请领失业金人数(千人) 11月 增加3.9 增加1.5 按ILO标准计算的失业率 截至10月的三个月 5.2% 5.3% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.4% +2.5% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.0% +2.3% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 16.6 -- 1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元) 10月 顺差241 顺差215 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -0.1% -0.2% (较上年同期) +0.2% +0.1% 扣除食品和能源HICP(较前月) -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.9% +0.9% 1200 美国抵押贷款市场指数 一周 419.4 -- 抵押贷款再融资指数 1,592.7 -- 1330 美国建筑许可年率(万户) 11月 128.9 115.0 房屋开工年率(万户) 117.3 113.5 1415 美国工业生产(较前月) 11月 -0.6% -0.1% 产能利用率 77.0% 77.4% 制造业产出(较前月) 持平 +0.1% 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 51.3 52.6 1900 美联储公布利率决议 0.25-0.50% 0.375% 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.9% +0.8% (较上年同期) +2.3% +2.3% (完)