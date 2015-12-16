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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 07:20 BJT

****主要国家经济指标预测--12月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       预估值      前值
    
    12月16日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周          --     买超731
             外资投资日本股票(亿日圆)                              --   买超1,046
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                        11月    逆差4,462  顺差1,115
             出口(较上年同期)                                    -1.5%      -2.1%
             进口(较上年同期)                                    -8.3%     -13.4%
    
    12月17日(四)
     --  中国银行结售汇及代客涉外收付款数据          11月          --         --
     --  法国企业景气指数                            12月        正101      正102
    0900 德国IFO企业景气判断指数                     12月        109.0      109.0
                现况指数                                         113.4      113.4
                预期指数                                         105.0      104.7
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                10月          --     顺差7.6
               全球贸易收支(亿欧元)                                --   顺差21.86
    0930 英国零售销售(较前月)                        11月        +0.5%      -0.6%
                     (较上年同期)                                +3.0%      +3.8%
             扣除能源的零售销售(较前月)                          +0.6%      -0.9%
                               (较上年同期)                      +2.3%      +3.0%
    1000 欧元区劳工成本(较上年同期)                第三季          --       +1.6%
               薪资(较上年同期)                                    --       +1.9%
    1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值             12月         负10       负11
    1330 美国经常帐收支(亿美元)                    第三季    赤字1,180  赤字1,097
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)         12月12日当周        27.5       28.2
                               四周均值(万人)                      --      27.075
                   续请失业金人数(万人)        12月5日当周         222      224.3
    1330 美国费城联邦储备银行制造业指数              12月        正1.5      正1.9
    1500 美国领先指标(较前月)                        11月        +0.1%      +0.6%
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)         11月          --       -4.5%
                                (较上月)                           --       -0.6%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
        
    12月16日(三)
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)       12月初值        52.5         -- 
    0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)     12月初值        51.6        50.5
                   服务业PMI                                   　50.0        50.8
                   综合PMI                                       50.3         -- 
    0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)     12月初值        53.0      　53.0
                   服务业PMI                                     55.4        55.5
                   综合PMI                                       54.9         -- 
    0858 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)   12月初值        53.1        52.8
                   服务业PMI                                     53.9        54.1
                   综合PMI                                       54.0        54.2
    0930 英国请领失业金人数(千人)                    11月     增加3.9     增加1.5
             按ILO标准计算的失业率             截至10月的三个月  5.2%        5.3%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)             +2.4%       +2.5%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)           +2.0%       +2.3%
    1000 瑞士ZEW投资者信心指数                       12月        16.6         -- 
    1000 欧元区未经季节调整贸易收支(亿欧元)          10月     顺差241     顺差215
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   11月终值      -0.1%       -0.2%
                                       (较上年同期)             +0.2%       +0.1%
               扣除食品和能源HICP(较前月)                       -0.2%       -0.2%
                                 (较上年同期)                   +0.9%       +0.9%
    1200 美国抵押贷款市场指数                        一周       419.4         -- 
             抵押贷款再融资指数                               1,592.7         -- 
    1330 美国建筑许可年率(万户)                      11月       128.9       115.0
             房屋开工年率(万户)                                 117.3       113.5
    1415 美国工业生产(较前月)                        11月       -0.6%       -0.1%
             产能利用率                                         77.0%       77.4%
             制造业产出(较前月)                                  持平       +0.1%
    1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)     12月初值        51.3        52.6
    1900 美联储公布利率决议                                0.25-0.50%      0.375%
    2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)           第三季       +0.9%       +0.8%
                                (较上年同期)                    +2.3%       +2.3%
    (完)

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