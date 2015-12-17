《交易视点》台湾央行料不再降息，重汇率非利率--元大宝来证

路透台北12月17日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本次FOMC会议结果符合市场预期，两年公债波动较大，10年(含以上)受到石油等原物料价格仍持续走跌，让未来出现通缩的可能增温，让长天期公债需求强烈，关注会议声明探询未来升息步调讯息。若原物料价格持续走跌及股市有出现大幅回档状况，将进一步提升公债避险需求；另一方面，高收益债遭到抛售进而影响投资等级债券，需观察是否会对未来升息之路添加变数。

台湾市场方面，今日将举行央行理监事会议，在美国如期升息之下，台湾或料不再进一步降息，因仍需提振经济，改善出口衰退情况，央行应更着重在汇率而非利率，但市场资金宽松势必持续，后续公债殖利率是否仍有行情需看投资买盘意愿，本周预估十年券104/12期 成交区间估在1.15%-1.20%，五年券104/13期 则在0.72%-0.77%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)