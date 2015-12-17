《交易视点》台湾央行料不再降息，重汇率非利率--元大宝来证

更新版 1-日本金融：央行副总裁中曾宏警告美元融资成本有大幅上升风险
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透台北12月17日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，本次FOMC会议结果符合市场预期，两年公债波动较大，10年(含以上)受到石油等原物料价格仍持续走跌，让未来出现通缩的可能增温，让长天期公债需求强烈，关注会议声明探询未来升息步调讯息。若原物料价格持续走跌及股市有出现大幅回档状况，将进一步提升公债避险需求；另一方面，高收益债遭到抛售进而影响投资等级债券，需观察是否会对未来升息之路添加变数。
台湾市场方面，今日将举行央行理监事会议，在美国如期升息之下，台湾或料不再进一步降息，因仍需提振经济，改善出口衰退情况，央行应更着重在汇率而非利率，但市场资金宽松势必持续，后续公债殖利率是否仍有行情需看投资买盘意愿，本周预估十年券104/12期 成交区间估在1.15%-1.20%，五年券104/13期 则在0.72%-0.77%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导