港报社评：国际能源价跌，岂止电费应减价--经济日报12月16日

两电明年减电费约1%，惟此仅是在国际能源价格低迷下，要按机制还给市民。不少涉及能源的企业尤其油公司，价格亦应有下调空间，港府应促市场透明、公平竞争，保公众权利。

中电与港灯昨宣布明年电费调整幅度，其中中电将＂减价＂0.9%、港灯则减1.1%，为7年来首次减电费。惟此恐非两电主动大破悭囊，与市民共度时艰，一向在商言商的两电，只是依机制、按本子办事而已。

事实上，若港府说法无误，两电原本提出明年冻结收费，只是在港府力争下，两电才愿下调电费，并非两电主动减费向市民提供优惠。

况且，所谓减电费，只因市民过去多付了电费。因两电电费分两部分，两电袋袋平安的＂基本电价＂，明年仍将上调；降价的仅是与能源成本挂鈎的＂燃料费＂。由于今年国际能源价格大跌，令过去订出的燃料费变成大幅高估，两电燃料帐遂录得巨额盈余，按利润管制协议必须返还市民，所谓减价实是羊毛出在羊身上。

无论如何，两电电费明年下降，总算是将国际能源价格低走的好处，一定程度返还市民。惟除两电外，本港仍有多项民生服务成本，理应亦受惠于国际能源价格下跌，如燃气、巴士等，并没如电力般设返还机制，而对公众影响较大、影响层面较广的，应是汽油价格。

社会上一直不乏质疑本港汽油价格＂加快减慢＂，如本报前天便报道，今年首十个月，本港无铅汽油进口价按年跌35%，零售价却不减反加3.3%。国际能源价格跌得四脚朝天，本港汽油零售价却离奇攀升，港府与相关机构应保障消费者免受鱼肉，可做的至少有二。

其一，增汽油价格透明度。油公司曾指除进口油价外，本地租金与人力成本等，亦影响汽油零售价，惟有关资讯欠透明，汽油价格孰高孰低沦＂口同鼻拗＂。港府应促油公司提高成本结构透明度，让公众监察，油公司亦可凭数字说话，向公众解释汽油价格有否＂谋取暴利＂。

其二，善用竞争条例。港府过去欠缺足够法律工具调查油公司，惟竞争条例已在本周一生效，竞争事务委员会实应主动调查汽油价格问题，到底是否存在违反竞争、哄抬价格等违反竞争条例的行为，并向公众交出答案。过去几年港人深受高通胀之苦，随着国际能源价格大跌，本应可苦尽甘来。港府应确保各与能源有关的行业相应调整价格，避免市民沦为被榨取暴利的牺牲者。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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