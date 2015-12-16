港报社评：欢迎两电减费，更盼积极减排--信报12月16日

两间电力公司昨日向立法会经济事务委员会交代明年的电费调整，七年以来首次减电费。中电方面，明年电费每度平均减1仙，减幅百分之零点九。减价后，44%住宅用户，以及34%小型商业用户，所缴付电费较四年前低。受惠住户共244万，三成住户每月减电费4.4元或以上。

港灯方面，基本电价上调2.9仙，燃料价格下调四点四仙，折合每度电下调1.5仙，平均减幅1.1%，受惠住户57万，七成住户每月减电费7.5元或以下。

这次电费得以调整，主要是因为全球油价长期持续下跌（由2013年高位回落逾六成）。环境局局长黄锦星表示，电费调整过程有专业独立顾问进行分析和建议，但由于燃料价格波动，加上天然气不便宜，所以电费只能轻微下调。环保团体绿色和平则批评，两电玩弄财技，严重高估燃料价格。绿色和平预料，随着香港逐步增加天然气发电，加上两电兴建新燃气机组，电费有上升压力，促请政府从根本上革新《利润管制协议》。

天然气作为相对洁净的能源，成本当然不轻，但考虑到迫在眉睫的环保问题，电力公司必须减少燃煤，从而减少废气排放，已是大势所趋。我们认为，政府必须根据管制协议做好把关工作，务求在减排需要和电费压力之间取得平衡。

环保问题确是迫在眉睫，对于部分岛国而言，甚至有＂水浸眼眉＂的危机，因此在巴黎举行的联合国气候变化大会，接近200个国家最终达成了新协议，一致同意减少排放温室气体，实在是值得欣慰及有利地球的突破。

根据《巴黎协定》，全球平均气温较工业革命前之上升幅度，控制在摄氏两度以下，并且朝着摄氏1.5度的目标努力。全世界将尽快实现温室气体排放达峰，本世纪下半叶实现温室气体零排放。各国将以＂自主贡献＂的方式参与应对气候变化行动，发达国家继续带头减排，加强对发展中国家的资金、技术和能力建设支持，帮助后者减缓和适应气候变化。虽然气候专家仍然警告，该协定欠缺减排的详尽路线图，亦无约束力和惩罚机制，实际效用成疑，但这始终是一份具有划时代意义的协定，向前踏出一步总胜于坐以待毙。

中国是《巴黎协定》的缔约方之一，黄锦星以中国代表团成员的身份出席了会议，他表示，气候变化大会通过的协议进取，特区政府将会致力减排，继续落实既有的减排目标，以多管齐下的方法想想如何减排，包括与两电讨论未来合约，增加可再生能源。此外，政府承诺，落实在2020年将碳强度由2005年的水平降低五成至六成，并且因应最新发展考虑制订2020年后的减排目标。

香港不是工业城市，减排的主要范畴在于发电和交通之上。以发电而论，眼下有两个最令人关注的问题，首先是怎样增加可再生能源？风力发电和太阳能发电谈了多年，依旧谈不出个所以然来，可行性薄弱。第二个问题则是，逐步放弃燃煤的减排，是不是一定意味着电费增加？黄锦星作为环境局局长，无论如何要在这两个问题上为香港带来平衡各方利益的＂自主贡献＂。

为了推动巴黎气候变化大会达成协议，国家主席习近平（图）提出推动建设人类命运共同体，探索未来全球治理模式的理念，创造三个未来：创造一个各尽所能，合作共赢的未来；创造一个奉行法制，公平正义的未来；创造一个合作互建，共同发展的未来。

在这个人类命运共同体的大前提之下，香港不应该缺席于三个未来的创造过程，两电积极减排实在义不容辞。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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