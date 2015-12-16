港报社评：政府放任两电滥收，燃料费成电价杠杆--明报12月16日

两家电力公司向立法会经济发展事务委员会交代明年电价事宜，主事官员表示已经迫使两电减电价。真相到底如何？两电减电价是事实，不过，那是政府放任两电滥收燃料费之后的象征式减价，两电仍然分别保有超过20亿元燃料帐结余。问题是两电明年收取的燃料费，仍然维持在高水平，按全球能源价格持续下调的趋势，预期两电在燃料帐的结余将更可观。市民向两电进贡更多＂未来钱＂，政府多年来对此坐视不理，除了说明政府涉嫌＂纵容＂两电藉着操作燃料费，达至变相加电价之外，实在看不到为何连年荒谬如故之理。

中电燃料帐正结余，到今年底有21亿元，港灯更多有近22亿元。这里所谓＂正结余＂，其实是两电向用户多收了燃料费，由它们储存起来，实质是两电向用户征收了未来钱。然则，今年两电收多了多少燃料费？中电今年底燃料帐结余为正21.5亿元，加上今年7月因为燃料帐结余太多，宣布给用户回扣电费每度电8仙，涉及12亿元，即是中电今年有关燃料费的计算，差额高达33.5亿元。港灯今年最终则有21.8亿元正结余。即是说，两电去年预估燃料费增加，今年向用户征收超高燃料费，总共涉及超过55亿元。

其实，去年两电对燃料费的估计，专家学者已经不以为然，主要是2014年年中起，燃油价格持续下跌。全球经济放缓，连2008年之后成为全球经济增长火车头的中国经济，也出现疲态，导致燃油需求锐减。可是，当时政府却认同两电提出的电价方案，于是燃料费＂不减反加＂，燃料帐结余出现逆转。

虽然两电宣布明年减电价，但是值得注意的是，中电每度电基本电价加了1.7仙，燃料费只减了一成；港灯则继续冻结基本电价，燃料费下调了13.6%至每度电27.9仙，仍然高过中电的24.3仙。本来，目前所见明年全球能源价格趋势，即使按中电的燃料费估计，燃料帐仍然会有可观正结余。港灯征的燃料费收入就更多了，这个大概是它2013年已经承诺到2018年都冻结电价的原因，因为根本是年年超收。

明年，两电的燃料费保持在高水平，因此有理由相信它们的燃料帐，在现有结余无机会用以对冲之余，还会有大幅增加，将出现结余愈来愈多的局面。燃料帐虽云以＂实报实销＂原则运作，电力公司收多了的要退回，用户表面上并无损失；不过，最近3年中电操作燃料费，有变相加电费之嫌，若出现年年超收燃料费，其实就是用户年年向中电＂进贡＂，而中电征收了大笔未来钱之后，则用以调节年度加电费的幅度，并藉此包装所谓合理加幅；港灯也有类似操作之嫌。另外，中电数年前对基本成本和燃料成本＂叫生叫死＂，曾经提出加价逾双位数字，连公司的最高层也放言批评政府，事实证明那是过分的操作。

其实，＂实报实销＂不能使超额征收燃料费合理化，因为若抱持＂多收了，退回就是了＂的思维和逻辑，则岂非电力公司肆意征收燃料费也无问题？答案当然不是。燃料费须经审批和监管，本来就说明其性质是＂应收则收，不应收就不要收＂，这个道理十分浅显，为何总是搞得那么复杂？主事官员在回答提问时，表示燃料费结余对电价起到调节作用，可以避免出现大幅加价的情况，云云。设若此乃政府处理两电燃料费的逻辑思维，则两电坐拥巨额燃料帐结余，并且结余大幅增加的情况，将会继续下去。

按目前的逻辑，岂非两电征收更多燃料费，结余更多，电价会更加稳定？相信大多数人认为这是难以接受的逻辑，只是政府却以此来处理两电的燃料费，那是否牺牲市民利益而保护两电？因此，这种情况不能持续下去，两电征收燃料费应受到更多监管和制约。首先，政府须有够资格专家团队，对燃料价格作深入研究和估算，然后与两电周旋，不能再出现两电提供数据资料，而官员俯首贴耳的情况；其次，燃料费应该设有上限，连征收多了以回扣方式＂泄洪＂的情况，也不容出现，这样可以彻底堵塞两电操作燃料费的空间。（完）

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