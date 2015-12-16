中国经济：建议成立上合组织开发银行，支持成员国扩大本币结算--总理

路透北京12月16日 - 中国国务院总理李克强周二建议考虑适时成立上合组织开发银行，支持成员国进一步扩大本币结算范围。

新华社援引李克强在上海合作组织成员国总理第十四次会议大范围会谈时的讲话称，建议上合组织打造金融、产能等六大领域的合作平台，成立上合组织开发银行和上合组织电子商务联盟，并打造区域产业合作链。

李克强并称，为打造地区产业合作链，中方愿提供性价比高的装备产品和工程承包服务，也可以合作建厂，就地生产加工。在贸易合作领域，中方建议尽快建立上合组织电子商务联盟，方便成员国企业开展跨境电子商务。