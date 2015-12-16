中美经济：携手应对新兴恐怖主义融资对全球金融体系的挑战--中国央行

路透北京12月16日 - 中国人民银行副行长郭庆平称，中美两国应共同维护两国金融机构合法权益，积极推进中美两国在反洗钱和反恐融资领域的务实合作，打击恐怖融资活动，携手应对新兴恐怖主义融资对全球金融体系的挑战。

郭庆平在12月10-11日召开的中美战略与经济对话第六次反洗钱与反恐怖融资研讨会上指出，中美双方反洗钱与反恐融资工作因国情、基础、体制等不同，存在一定差异，双方应以尊重彼此利益和关切为重，发挥各自优势、挖掘合作潜力、扩大共赢领域。

美国财政部助理部长丹尼·格雷瑟指出，几年来，通过双方的共同努力，中美之间已经奠定了良好的合作基础，各自建立了符合国际标准的反洗钱与反恐融资工作机制，应充分发挥机制的作用，进一步提升合作的成效。

中美战略与经济对话第六次反洗钱与反恐怖融资研讨会，中美双方就共同关心的打击恐怖融资、国家洗钱风险评估、中美反洗钱监管合作以及国际电邮诈骗类型研究等议题展开讨论。