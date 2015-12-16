中国货币市场：新股资金将解冻大行出资稍谨慎，跨年需求较大供应有限

路透上海12月16日 - 中国银行间市场周三主要回购利率小降，与实际上流动性宽松度收敛略显背离。因大型银行在准备明日新股网上申购资金解冻退款，在规模和流向不明确前出资愿意有限，同时进入缴税期亦增压。

不过交易员表示，总的来说，短期资金面没有大问题，无需过于担忧。另外，部分券商开始筹划以信用债为质押的跨年资金融入，但目前来看，供给略小于需求。

上海一银行交易员称，“明天(网上申购)退款，大行反倒是供给少了，他们得算算要流出多少，而且还有缴税。”

上海和深圳交易所本周一网上申购的九只股票冻结资金，将于明日(17日)解冻。另外，一般月中时段，银行需将代收的税款缴纳入国库，相应资金将被抽离。

北京一银行交易员补充说，11月外汇占款数据大幅减少，令年底前再降准的预期十分浓厚。另外，从央行此前的一贯态度来看，即使没有降准，预计也会采用其他方法稳定流动性。

在11月央行口径外汇占款减少3,158亿元人民币，创历史第二大单月降幅后，当月金融机构外汇占款亦减少2,213亿元，继上月小幅增长后再度转负。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7680 1.7713 -0.33

七天 2.3324 2.3410 -0.86

14天 2.6000 2.6142 -1.42

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.1600 3.4000 -124.00

七天 2.4200 2.7900 -37.00

14天 2.6000 2.6000 +0.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7800 1.7800 +0.00

七天 2.4000 2.4100 -1.00

14天 2.6000 2.6300 -3.00

Shibor

其中:隔夜 1.7900 1.7880 +0.20

七天 2.3010 2.2990 +0.20

三个月 3.0475 3.0510 -0.35