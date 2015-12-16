港报社评：减电费可大方一点--星岛日报12月16日

两家电力公司宣布元旦起减电费约1%，相对于发电燃料价格的急挫，电费减幅相当保守，难怪立法会议员要求扩大减幅。 本港发电主要靠煤、天然气和核能。为了履行削减碳排放以救地球的责任，电力公司正在降低用煤比例，增加使用比煤贵三、四倍的天然气，即使如此，今年燃料费支出仍然远比预估为低。 根据议员引述的中电数据，中电原本预计今年的燃料开支约150多亿元，最后只需120多亿元，这方面的开支比预期节省了两成，即是燃料费收多约30亿元，即使中电年中已宣布从燃料帐拨出12亿元回赠用户，估计到年底两电仍然有可观的燃料帐盈余。 电费由基本电费和燃料费组成，燃料费方面是实报实销，盈余不可以分给股东或者作为其他营运开支。多收了的钱始终要还给消费者，如果累积起来的是天文数字，会引起社会强烈反弹，故此减燃料费势所必然。 港灯宣布明年每度电的燃料费减13.6%，中电因为天然气使用量倍增，燃料费减幅是10%。不过，两电同时宣布增加基本电费，一加一减最后得出来的电费减幅，港灯是1.1%，中电是0.9%。两电并且承诺，如果燃料价格维持在目前的低水平，则2017年都可以冻结电费水平。 两电本来没有打算减费，以确保赚到《管制协议》下的最高许可利润，向股东交代。经政府施压，两电同意略为减费。由于《管制协议》到2018年就届满，两电明年就要与政府商讨延长协议，今次减费可视为向政府和市民释出善意，减轻延长专营权的阻力。 不过，以昨日宣布的电费减幅，能否减低社会对开放电力市场或削减两电许可利润的诉求，很成疑问。