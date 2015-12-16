全球金市：金价窄幅波动，静候美联储决议

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
美联储将在周三1900GMT公布政策决定，市场预计其将“升息”25个基点，来到0.25-0.50%区间。之后，美联储主席叶伦将在新闻会上阐明联储最新政策声明。
升息将令美元获得提振，使得无息资产黄金的需求受到打击。
升息预期与强势美元，已使得金价今年下跌10%。本月稍早，金价一度跌至接近六年低点。
部分交易商表示，金价已经消化升息预期，美联储若在会后暗示未来将以缓慢渐进地方式进一步升息，或将令金价走升。
不过由于其它基本面仍然疲弱，因此涨势可能昙花一现。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 张明钧/许娜)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选