全球金市：金价窄幅波动，静候美联储决议

美联储将在周三1900GMT公布政策决定，市场预计其将“升息”25个基点，来到0.25-0.50%区间。之后，美联储主席叶伦将在新闻会上阐明联储最新政策声明。

升息将令美元获得提振，使得无息资产黄金的需求受到打击。

升息预期与强势美元，已使得金价今年下跌10%。本月稍早，金价一度跌至接近六年低点。

部分交易商表示，金价已经消化升息预期，美联储若在会后暗示未来将以缓慢渐进地方式进一步升息，或将令金价走升。

不过由于其它基本面仍然疲弱，因此涨势可能昙花一现。(完)

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