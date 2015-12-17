专栏节选：台湾电子业最寒冷的冬天--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月17日出版的当期「老谢开讲」专栏) 竹科正欢度三十五周年，一个竹科的擘建，为台湾电子业带来数十年的好运，这本来是一桩大喜事；可是，此时的台湾电子产业，正像国民党在这场总统大选面临着崩解的命运，因为购并的消息接踵而至。有学者说，台湾产业正赤裸裸摊着被抢。

原因是代表红色供应链的紫光大军进击台湾，先前《今周刊》报导中国半导体业的「土豪」--紫光集团赵伟国，正率领大军来台攻城掠地。继先前紫光以溢价近五％，每股七十五元拿下力成增发新股二．五九亿股，紫光最大的动作是希望拿下矽品二五％股权。

**大动作，紫光一天买两台厂**

先前与日月光股权大战，在股东大会败下阵的矽品董事长林文伯，十二月十一日下午透过重大讯息宣布，将增发新股十．三三亿股，以每股五十五元，由紫光拿下二五％股权，这个价格比上次日月光入股矽品的非合意购并价又增加了十元。紫光这次共斥资五六八亿元；而同一天，矽品持股一四．六九％的南茂科技也宣布增发二．九九亿股，紫光斥资一一九．七亿元，拿下南茂二五％股权。

紫光集团从十月三十日宣布入股力成，再到十二月十一日宣布矽品与南茂各二五％股权，南茂的一一九．七亿元，力成的一九四亿元，矽品的五六八亿元，紫光斥资八八一．七亿元新台币，这么大手笔的入股行动，在台湾是第一次见到。目前日月光的全球市占率约一八．六％，二至四名的矽品、力成及南茂约占一七．四％，假如紫光顺利入股，那么台湾封测产业的半壁江山，将落入红色供应链手上。

矽品宣布这一消息的第一时间，工研院的知识经济与竞争力中心主任杜紫宸，第一时间即透过脸书，批评矽品引狼入室。杜紫宸说，他赞成台积电到南京设最先进的十六奈米厂，也支持联发科寻求适当比率的陆资入股，但是他反对矽品以私募让紫光入股二五％，成为最大股东。因为矽品现阶段并没有关键扩厂计画，祭出这一招，只是为了对抗日月光，对产业发展并不合理。杜紫宸的这一席话，后来引出矽品林文伯的女儿与他在脸书互杠。

不过，杜紫宸登高一呼，立刻引来学术界两百多位教授连署，台大林宗男、交大李忠宪及林盈达等教授，共同发起「反对服贸协议开放资通讯产业联盟」，公开反对开放中资投资台湾ＩＣ产业。行政院副院长张善政也表示，封测业迎陆企，不宜集中一家，因为这会排挤其他更好对象入主台资企业的机会，工业局局长吴明机也强调，一定会好好把关。

就在矽品私募引进紫光新闻喧腾三天之后，矽品最大股东日月光也跳出来，宣布以每股五十五元现金收购矽品全数股权，总共斥资四十亿美元，折合新台币约一二八○亿元。日月光已斥资三五二亿元，掌握矽品二五％股权，这次乾脆使出全数收购的战略，再度展现日月光张家的口袋深度，让矽品大战日月光的戏码持续延烧下去。

**冲扩产，立讯闪婚美律展现企图心**

除了紫光之外，另一档是先前已入股宣德三○．九五％股权的立讯精密，这回也宣布以每股六十元拿下美律增发的六三○○万股，成为持有美律二五．四％的最大股东。美律董事长廖禄立在关键一刻引入立讯精密，也跌破大家眼镜。

立讯精密是中国最大的连接器厂，董事长王来春一九八八年进入富士康成了插件厂女作业员，三十二岁离开富士康自行创业，先是在九九年买下香港立讯，然后在二○○四年回到深圳设厂，一○年股票上市。短短十年光景，立讯市值迅速膨胀到四二七亿元人民币，让台湾中小型连接器厂也相形见绌。即使是当年鼎力协助立讯创业的正崴，如今市值也只有立讯的十分之一。

立讯从连接器起家，不断转型升级，如今已是Apple Watch独家供应商，同时也是Type C的领导厂商。这回要进一步切入电声产品，未来将所有有线零组件整合在一起，于是拿下美律主导权。美律已是老牌的电声产品公司，从七五年就设立、生产扬声器、免持听筒到蓝牙受话器，九八年股票上柜，二○○○年上市，美律在电声产品老早起跑，但速度却比○一年才涉足这个领域、○八年才上市的歌尔声学及瑞声科技慢。

这两家后起之秀，如今瑞声科技在香港上市，市值直逼三千亿元新台币，歌尔声学在深圳中小板挂牌，如今市值也高达四○○亿人民币，大约二○○○亿元新台币，美律不过才一○○亿元新台币出头，在同一领域形成小矮人对大巨人的战争。这次美律引立讯入股，不无想要借立讯之手突围的意图，也看出这位出身富士康的王来春，对台湾零组件厂的强大企图心。

**很划算，美光拿下华亚科只花一八五亿元**

第三个震撼全台湾的是华亚科，这回由台湾美光以每股三十元、溢价三○％，总价约一三○○亿元，收购华亚科全数股份，未来华亚科将成为美光全资的子公司，且会在台股下市。而这其中，南亚科会将手上二四．二％股权以四七六亿元全数卖给美光，南亚科再以三一五亿元取得美光私募股权。美光收购的一三○○亿元资金，其中有八○○亿元在台湾透过银行联贷，三一五亿元是南亚科私募股权，美光只自筹一八五亿元就拿下华亚科。

这个消息在十日下午宣布，表面上看不出有紫光影子，但其实数月前，华亚科董事长高启全突然请辞，跑到紫光担任副总裁，为紫光规画ＤＲＡＭ版图，后来紫光欲并美光，遭到美国商务部反对，要并ＳＫ海力士，韩国政府也不同意，后来透过持股一五％的威腾电子（Western Digital）拿下SanDisk，这次很可能是高启全操兵，用台湾美光名义，规避陆资身分，其实台湾美光背后可能就是紫光。

这三桩个案看起来，除了与零组件有关的是立讯主导外，与半导体相关的全都是紫光，可以看出中国全力发展半导体产业的雄厚企图心。目前除了市值三．六兆元新台币的台积电仍然昂首屹立之外，台湾的半导体产业，从ＩＣ设计到封测，全都笼罩在红色供应链入侵的阴影中。

眼前红色大军袭来，台湾能使力的看起来有限，因为中国有强大市场，加上资本市场给力，台湾电子业愈来愈难招架，未来红色大军杀过来，最惨烈的会是台湾发展三十五年的电子产业拱手让给红色大军。

就以这次紫光透过私募拿下增资新股来说，不管力成、南茂或是矽品，紫光都拿下二五％，立讯拿美律也是二五．四％，以台湾电子业经营者持股普遍偏低，像矽品林文伯只有不到三％，家族持股也不过一二％，一旦紫光拿下二五％股权，虽然说只要一席董事，在股权十分分散的台湾电子业，其实很容易「整碗都端走」。紫光若拿力成、矽品、南茂各二五％股权，这等于拿下台湾封测产业的半壁江山，这个影响不可说不大。况且在利率很低的情况下，若透过融资，根本可以不费吹灰之力拿下主导权。

像这次华亚科一三○○亿元的私有化，其实台湾美光只拿出一八五亿元的资金，其余都是别人的钱，此时台股市值偏低，根本就毫无招架之力。如果政府没有把关，台湾发展三十几年，用了人民血汗钱以奖励投资培养出来的电子产业，很容易被红色供应链整碗端走。

**税害的，证所税让台湾无招架之力**

矽品宣布引入紫光，《自由时报》即痛批证所税遗祸台湾，让台湾变得无招架之力，关键在台湾上市公司本益比及市值都偏低。过去三年，中国用尽各种力量推升资本市场，股市崩盘还用公安站岗查空头，台湾却用证所税把自己整死。这三年下来，一上一下，两岸产业局势完全改变。

以紫光来说，紫光在二○○○年以后，股价大约都在二十元人民币以下盘旋，一直到去年股价才上冲，今年一度冲到一三九．五元人民币，股价大涨也垫高了实力。以十二月十四日紫光收盘九十八．二三人民币来算，紫光股份市值二○三．四三亿人民币，本益比高达一三二．八倍；反观台湾的联发科，去年ＥＰＳ三十元以上，今年前三季ＥＰＳ十三．七七元，全年约十七元左右，目前本益比约十三倍，这意味了紫光赚一元，股价可以反映一三二．八元；联发科赚一元，只能反映十三元的股价，紫光要并联发科，自是轻而易举。

目前同在高科技的硬体制造，两岸产业本益比呈现强烈对比，像是日月光可以斥资四十亿美元现金收购矽品，是因为张家口袋深，但是一○年日月光张家用一七八亿元私有化环隆，一二年易名环旭电子在上海挂牌，如今市值是三○三．五亿人民币，本益比高达四十五．四八倍，环旭对日月光的助力，当然不可小觑。

**差距大，本益比低是台湾产业隐忧**

其它的产业都可看出两岸日渐悬殊的对比，像当年，在晶电眼中是吴下阿蒙的福建三安光电，不断成长壮大，如今市值是五七九．八四亿人民币，本益比三十一．一九倍；如今台湾晶电股价二十元，市值二二○亿元，晶电市值约为三安的十分之一。再看触控面板，欧菲光电快速崛起，如今市值二五三亿人民币，本益比四十六倍，但ＴＰＫ宸鸿市值只剩二九五亿元。面板的京东方，在○四年面板全盛时代，京东方只能算小厂，如今市值一○五○亿人民币，约新台币五二○二亿元，相较台湾的群创市值九三七、六亿元、友达八九七．七亿元，过去这两家面板老虎市值合计逼近一兆新台币，如今，加起来不到二○○○亿元新台币，市值还不到京东方一半，由此可看出台湾产业的悲歌。

台湾的资本市场不给力，使台湾电子业的竞争力节节败退，最后可能出现两种效应，例如台湾企业转往深沪股市挂牌，像环隆电气变成环旭电子。○七年在台湾下市的鼎新电脑，现在改在深圳创业板上市，改名为鼎捷软件，目前市值一二四．四亿人民币，本益比高达二一二．七三倍，现在的市值几乎是当年鼎新电脑在台下市市值的十倍，这种易地上市市值大增的现象，一定会引来台商「起心动念」。

例如，台湾新普科技董事长宋福祥经常感叹本益比太低，新普科技年年赚超过一个股本，但新普股价降至一○○元上下，本益比只有十倍，可是新普的竞争对手德赛电池目前是六○．九八元人民币，市值一二五．一六亿人民币，本益比高达四十七．五一倍，德赛电池营收与获利都与新普科技相差甚远，但是，新普市值只有德赛一半，当然宋福祥董事长有不平之鸣。

两岸相同产业本益比差距太大，将是台湾产业最大隐忧。例如，精诚持有二○％的四方精创在创业板挂牌，目前市值是八十七．三九亿人民币，本益比高达一五九．八六倍，如此高的本益比，将来一定会让台湾的产业动心，移地上市。

台湾还有一个难言之隐，很多第一代创业者打拚有成，但第二代接班意愿不高，于是只要有人出得起高价，愿意现金入袋的比比皆是。紫光的赵伟国向记者说：「你们台湾是不是快完蛋了？为什么大家都来找我？」紫光在台大展拳脚，除了放话的高姿态，其实有不少是台湾业者主动找上他，这也是台湾电子业无奈的写照。目前台湾美光背后是否有紫光仍不得而知，但是紫光大动作侵台，一定有政治后座力，这会是一六年新政府最烫手的问题，而台湾电子业的崩坏，可能也是箭在弦上！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。