建信期货：中国期指空头减仓力度加大

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透北京12月16日 - 以下内容节选自12月16日的《期货日报》：
经过周一的大涨之后，昨日股市高位调整，上证50指数与沪深300指数分别下跌1.29%、0.46%，中证500指数上涨0.77%。期指持仓连续第四天下降，贴水幅度略无变化。IF四份合约合计减仓2,072手至38,194手，IH四份合约合计减仓693手至16,328手，IC四份合约合计减仓915手至17,150手。
操作上，三大股指均以空头减仓为主，前十主力净多持仓量转为正值，上一次该读数转为正值后股市迎来大反弹，故预计股市延续反弹的机率较大，建议投资者依托技术支撑位尝试做多。在跨品种套利方面，持仓分析显示IH优于IC，稳健交易者可尝试介入多IH1601合约空IC1601合约的套利组合。(完)
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(整理 路透中文部) (发稿 吴云凌; 审校 杨淑祯)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选