建信期货：中国期指空头减仓力度加大

路透北京12月16日 - 以下内容节选自12月16日的《期货日报》：

经过周一的大涨之后，昨日股市高位调整，上证50指数与沪深300指数分别下跌1.29%、0.46%，中证500指数上涨0.77%。期指持仓连续第四天下降，贴水幅度略无变化。IF四份合约合计减仓2,072手至38,194手，IH四份合约合计减仓693手至16,328手，IC四份合约合计减仓915手至17,150手。

操作上，三大股指均以空头减仓为主，前十主力净多持仓量转为正值，上一次该读数转为正值后股市迎来大反弹，故预计股市延续反弹的机率较大，建议投资者依托技术支撑位尝试做多。在跨品种套利方面，持仓分析显示IH优于IC，稳健交易者可尝试介入多IH1601合约空IC1601合约的套利组合。(完)

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