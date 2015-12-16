中国经济：正处一轮周期低谷中，但发展潜力远未结束--货币政策委员

路透北京12月16日 - 中国央行货币政策委员会委员樊纲称，现在中国经济是在一轮周期的低谷当中，但不要把低谷当成常态；从长远来看，中国经济发展的潜力远远没有结束。

证券时报周三援引他近日在一峰会上称，与1995年后的经济发展相同，目前中国经济仍面临产能过剩、债务危机、通货紧缩等问题。对于今后的大势，只能说调整还没有走完。近期来讲，明年、后年的经济不可能恢复正常。

“今年仍然有可能止跌，但也许明年还会下跌，因为有一些问题还没有解决，这么多的产能过剩、坏账，互联网金融问题和地方融资平台的坏账。”他说。

樊纲认为，2011年中国经济开始下滑，告别过热，这属于软着陆，中国政府能够控制不让泡沫马上破，有序、逐步地解决各种问题。而软着陆比起局部风险酿成系统性风险的崩盘要好很多，“到不了经济衰退的地步，到不了企业大规模倒闭破产的地步，这就是好处，坏处就是时间持续会比较长。”

他并指出，在经济调整过程中，企业重组或倒闭的情况虽会发生，但同时也意味着新的商业模式能够得到发展与利用。只有经过经济周期的考验，企业发展才能更加持久，才能把握未来增长机会。