首创期货：郑糖可逢低买入远月合约，糖价5,800元/吨可期

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下内容节选自12月16日的《期货日报》：
自2015年3月末开始，郑糖在国际原糖价格不断持续走低的情况下走出一波近千点的大行情，糖价回暖使得行业重新看到了希望。下榨季白糖减产已经没有悬念，但市场对于其他影响糖价的因素还有很多分歧，一是2015年进口量与去年同期相比，总量和单月进口量都有大幅度的增加，因此市场怀疑进口管制是否依然有效。第二，今年以来，由于内外糖价差持续扩大，市场关注的焦点在于海关打击的决心有多大，能否持续？走私糖会不会卷土重来？
进入2016年，国内外糖市一起进入减产周期，供应缺口开始逐渐显现。尽管目前来看糖价上涨压力重重，前方必定有不少的阻碍，但着眼于未来，在政策面不变的情况下，我们应对糖市抱有信心。纵然上涨道路曲折，但震荡向上应该是大趋势。建议逢低买入远月合约，糖价5,800元/吨仍值得期待。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选