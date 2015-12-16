首创期货：郑糖可逢低买入远月合约，糖价5,800元/吨可期

自2015年3月末开始，郑糖在国际原糖价格不断持续走低的情况下走出一波近千点的大行情，糖价回暖使得行业重新看到了希望。下榨季白糖减产已经没有悬念，但市场对于其他影响糖价的因素还有很多分歧，一是2015年进口量与去年同期相比，总量和单月进口量都有大幅度的增加，因此市场怀疑进口管制是否依然有效。第二，今年以来，由于内外糖价差持续扩大，市场关注的焦点在于海关打击的决心有多大，能否持续？走私糖会不会卷土重来？