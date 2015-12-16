期货日报：明年沪铜恐再下台阶

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下内容节选自12月16日的《期货日报》：
今年受国内需求放缓以及强势美元的影响，铜价下滑创下六年低点。对于明年铜价走势，一方面，将继续受到国内需求探底的拖累以及美元的压制；另一方面，全球将加快去产能的力度，对铜价产生一定的支撑。
综合来看，在基准情形假定下，预计2016年全球精铜供应过剩量将扩大至36万吨，国内现货核心波动区间为33000—42000元/吨，低点可能触碰30000元/吨，均价为37500元/吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选