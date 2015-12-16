期货日报：明年沪铜恐再下台阶

以下内容节选自12月16日的《期货日报》：

今年受国内需求放缓以及强势美元的影响，铜价下滑创下六年低点。对于明年铜价走势，一方面，将继续受到国内需求探底的拖累以及美元的压制；另一方面，全球将加快去产能的力度，对铜价产生一定的支撑。

综合来看，在基准情形假定下，预计2016年全球精铜供应过剩量将扩大至36万吨，国内现货核心波动区间为33000—42000元/吨，低点可能触碰30000元/吨，均价为37500元/吨。(完)

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