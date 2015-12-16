瑞达期货：沪铝反弹或未结束，仍可采取振荡偏多思路

以下内容节选自12月16日的《期货日报》：

11月最后一周，期铝探底回升，其间伴随着两市比值强势上扬，显示出沪铝上涨意愿强于伦铝，促发其上涨的动力在于国内铝企减产。虽然短期内市场逐步消化了减产所带来的利多提振，但随着宏观面利空因素的消退以及国内经济企稳改善，此轮期铝反弹或未结束，仍可采取振荡偏多思路。

据中国有色金属工业协会网站声明，中国14家电解铝企业承诺不再重启已关停产能，且还将进一步增加弹性生产规模，还承诺已建成产能至少在1年内暂不投运，年底前电解铝或进一步减产50万吨，从而使得全年电解铝减产500万吨，该产量相当于中国两个月的铝产量。(完)

详情请点选链接：here