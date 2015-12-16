瑞达期货：沪铝反弹或未结束，仍可采取振荡偏多思路

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下内容节选自12月16日的《期货日报》：
11月最后一周，期铝探底回升，其间伴随着两市比值强势上扬，显示出沪铝上涨意愿强于伦铝，促发其上涨的动力在于国内铝企减产。虽然短期内市场逐步消化了减产所带来的利多提振，但随着宏观面利空因素的消退以及国内经济企稳改善，此轮期铝反弹或未结束，仍可采取振荡偏多思路。
据中国有色金属工业协会网站声明，中国14家电解铝企业承诺不再重启已关停产能，且还将进一步增加弹性生产规模，还承诺已建成产能至少在1年内暂不投运，年底前电解铝或进一步减产50万吨，从而使得全年电解铝减产500万吨，该产量相当于中国两个月的铝产量。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选