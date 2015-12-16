银河期货：大连豆油期货需等待做多时机

从中长期走势来看，豆油已经开始在底部徘徊，脱离空头格局，但在未突破6,000元/吨之前，仍未步入多头走势。日线走势上，前期价格上探5,850元/吨附近，受阻于5,800—6,000元/吨压力带，价格迅速回落。就均线来看，仍有回调余温释放。技术上看，5,400—5,450元/吨上方波段偏多思路仍有效。因此，可等价格回调靠近60日均线附近，再度尝试做多。短节奏上，虽然价格在5,500—5,600元/吨徘徊，但仍有一定的回调压力，因此当前节点做多仍偏激进。操作上，建议以偏多思路对待，但入场需耐心等待。(完)