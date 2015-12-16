银河期货：大连豆油期货需等待做多时机

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下内容节选自12月16日的《期货日报》：
从中长期走势来看，豆油已经开始在底部徘徊，脱离空头格局，但在未突破6,000元/吨之前，仍未步入多头走势。日线走势上，前期价格上探5,850元/吨附近，受阻于5,800—6,000元/吨压力带，价格迅速回落。就均线来看，仍有回调余温释放。技术上看，5,400—5,450元/吨上方波段偏多思路仍有效。因此，可等价格回调靠近60日均线附近，再度尝试做多。短节奏上，虽然价格在5,500—5,600元/吨徘徊，但仍有一定的回调压力，因此当前节点做多仍偏激进。操作上，建议以偏多思路对待，但入场需耐心等待。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选