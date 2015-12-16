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亚洲 | 2015年 12月 16日 星期三 09:53 BJT

台湾股市：盘中上涨，美光收购提议推动华亚科技再涨停

路透台北12月16日 - 台湾股市周三上涨，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能加息之前追随周边股市涨势；华亚科技 连续第二日涨停，因此前美光 表示将收购华亚科技股份。

0111 GMT，台股加权股价指数 涨0.9%至8,147.79点，上日收于8,073.35点。

电子类指数 涨1.2%，金融保险类指数 涨0.7%。

华亚科技连续第二日涨10%至27.8台币。此前美光提出以每股30台币的价格从台湾合作伙伴南亚科技 手中收购华亚科技剩余股份，交易价值32亿美元。

南亚科技涨4.7%。(完)

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