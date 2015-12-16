台湾股市：盘中上涨，美光收购提议推动华亚科技再涨停

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透台北12月16日 - 台湾股市周三上涨，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能加息之前追随周边股市涨势；华亚科技 连续第二日涨停，因此前美光 表示将收购华亚科技股份。
0111 GMT，台股加权股价指数 涨0.9%至8,147.79点，上日收于8,073.35点。
电子类指数 涨1.2%，金融保险类指数 涨0.7%。
华亚科技连续第二日涨10%至27.8台币。此前美光提出以每股30台币的价格从台湾合作伙伴南亚科技 手中收购华亚科技剩余股份，交易价值32亿美元。
南亚科技涨4.7%。(完)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选