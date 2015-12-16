台湾股市：盘中上涨，美光收购提议推动华亚科技再涨停

0111 GMT，台股加权股价指数 涨0.9%至8,147.79点，上日收于8,073.35点。

华亚科技连续第二日涨10%至27.8台币。此前美光提出以每股30台币的价格从台湾合作伙伴南亚科技 手中收购华亚科技剩余股份，交易价值32亿美元。