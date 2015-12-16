金石期货：郑棉后期将延续跌势，因下游纺织消费疲软不振

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
以下内容节选自12月16日的《期货日报》：
近期，郑棉主力1605合约持续下行，均线系统也向下发散。下游纺织消费疲软不振，预计后期郑棉将延续跌势。
受制于不济的经济大环境、内需市场不景气、外销市场竞争激烈、进口纱和布挤占国内份额以及化纤替代等多方面因素，我国纺织行业面临的形势较为严峻，棉花消费量明显萎缩。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选