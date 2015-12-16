金石期货：郑棉后期将延续跌势，因下游纺织消费疲软不振

以下内容节选自12月16日的《期货日报》：

近期，郑棉主力1605合约持续下行，均线系统也向下发散。下游纺织消费疲软不振，预计后期郑棉将延续跌势。

受制于不济的经济大环境、内需市场不景气、外销市场竞争激烈、进口纱和布挤占国内份额以及化纤替代等多方面因素，我国纺织行业面临的形势较为严峻，棉花消费量明显萎缩。(完)