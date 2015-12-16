香港个股：阿里影业拟出资8,600万美元参与博纳影业私有化计划

路透香港12月16日 - 阿里巴巴影业 宣布，将参与中国电影发行商--博纳影业集团（Bona Film Group Ltd.） 的建议私有化，出资额约8,600万美元。

博纳影业的控股公司Mountain Tiger International Ltd.周二宣布，拟按每股普通股27.4美元（或每股美国预托证券13.7美元）的现金代价合并博纳影业。

阿里影业周二晚在联交所刊发公告称，公司同日与其他投资者及Mountain Tiger订立一项临时投资者协议，对博纳影业作出不具约束力的收购建议，于建议收购完成后，阿里影业将间接持有博纳影业约10%的股份。

博纳影业业务包括影视制作、影视发行、影院投资、院线管理、广告营销、艺人经纪等等。

阿里影业为阿里巴巴集团 旗下从事内容制作、线上发行电影及电视剧版权、娱乐电子商务等业务的分支。

阿里影业周三早盘初段股价涨2.78%，报1.85港元，大盘恒生指数 升1.7%。（完）

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