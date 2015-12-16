金属期市：空头回补略微推高伦敦期铜，关注美联储会议

经济衰退开启美国宽松货币政策时代已过去八年，美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二开始为期两天的政策会议，料将让货币政策转向，在经济日趋正常的情况下升息。

11月美国基础通胀压力攀升，可能使美联储更有底气在周三升息，即便汽油价格再度回落，使美国整体消费者物价通胀受到抑制。

据参与政策讨论的消息人士称，中国央行对离岸市场人民币可能突然遭遇冲击十分警惕，如果在岸与离岸人民币汇率之差导致不稳定，则央行准备出手干预。(完)

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