金属期市：空头回补略微推高伦敦期铜，关注美联储会议

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
经济衰退开启美国宽松货币政策时代已过去八年，美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二开始为期两天的政策会议，料将让货币政策转向，在经济日趋正常的情况下升息。
11月美国基础通胀压力攀升，可能使美联储更有底气在周三升息，即便汽油价格再度回落，使美国整体消费者物价通胀受到抑制。
据参与政策讨论的消息人士称，中国央行对离岸市场人民币可能突然遭遇冲击十分警惕，如果在岸与离岸人民币汇率之差导致不稳定，则央行准备出手干预。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/孙国玉；审校 戴素萍/徐文焰)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选