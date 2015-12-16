日本股市：盘中涨幅超2%，隔夜美股普涨及日圆贬值提振人气

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
“大量资本将在美国以外地区寻找临时栖息地，免得受到锤子落下后可能增加的波动性影响。从当前全球市场来看，很多人认为日本是个可靠的家园，”Tyton Capital Advisors联席董事总经理Martin King说。
油价连续第二日反弹，提振能源类股，并普遍改善人气。
东证股价指数石油和煤炭分项指数 早盘中段上涨3.1%，Showa Shell Sekiyu KK 上升多达3.3%。
金融类股亦表现优异。东证股价指数银行业分项指数 早盘中段上升3.4%，证券业分类指数 大涨4%。
东证股价指数 攀升1.9%至1,530.56点，33个分项指数中，除两个以外其余在早盘中段均为上涨。
JPX-日经400指数 升1.9%至13,775.54点。(完)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选