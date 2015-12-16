日本股市：盘中涨幅超2%，隔夜美股普涨及日圆贬值提振人气

“大量资本将在美国以外地区寻找临时栖息地，免得受到锤子落下后可能增加的波动性影响。从当前全球市场来看，很多人认为日本是个可靠的家园，”Tyton Capital Advisors联席董事总经理Martin King说。

油价连续第二日反弹，提振能源类股，并普遍改善人气。

东证股价指数石油和煤炭分项指数 早盘中段上涨3.1%，Showa Shell Sekiyu KK 上升多达3.3%。

金融类股亦表现优异。东证股价指数银行业分项指数 早盘中段上升3.4%，证券业分类指数 大涨4%。

东证股价指数 攀升1.9%至1,530.56点，33个分项指数中，除两个以外其余在早盘中段均为上涨。