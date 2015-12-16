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亚洲 | 2015年 12月 16日 星期三 10:15 BJT

《香港重要政经日程》--12月16日-12月29日

================== 今日重要政经消息=================

12月16日（周三）

-- 铁建装备 首日挂牌。

--09:30 中信银行 临时股东大会。

--09:30 中国信达 临时股东大会。

================== 近期重要政经消息=================

12月17日（周四）

-- 公布9-11月失业率。

-- 网龙 公布第三季业绩。

--14:00 平安保险 临时股东大会

12月18日（周五）

*-- 义合控股 首日挂牌。

-- 中国粗粮王 公布中期业绩。

-- 国际家居零售 公布中期业绩。

--11:00 华瀚生物制药 股东周年大会。

--11:00 京维集团 股东周年大会。

--11:00 中国金融国际 股东周年大会。

12月21日（周一）

*-- 恒石基业 首日挂牌。

-- 公布11月份消费物价指数。

-- 华人置业 召开董事会考虑派发特别股息。

12月23日（周二）

*-- 中盈盛达融资担保 首日挂牌。

*-- 郑州银行 首日挂牌。

-- 星谦化工 公布年度业绩。

-- 奥思集团 公布年度业绩。

12月24日（周四）

-- TCL通讯科技 股东特别大会。

*--10:00 比亚迪电子 在中国举行股东特别大会。

-- 港股半日市。

-- 沪股通暂停。

12月25日（周五）

-- 圣诞节假期休市。

-- 沪股通暂停。

12月28日（周一）

-- 公布11月份进出口数字。

-- 天喔国际 股东特别大会。

12月29日（周二）

*-- 承达集团 首日挂牌。

*--11:00 阿里影业 股东特别大会。

--14:00 金鹰商贸 股东特别大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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