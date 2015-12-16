《路透晚报》--12月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：面临一定下行压力，要坚持创新驱动发展--国家主席

中国国家主席习近平周三表示，中国经济面临一定下行压力，解决之道关键在于坚持创新驱动发展；并欢迎各国企业和创业者在华投资兴业，推动网络经济创新发展，促进共同繁荣。

--中国经济：建议成立上合组织开发银行，支持成员国扩大本币结算--总理

中国国务院总理李克强周二建议考虑适时成立上合组织开发银行，支持成员国进一步扩大本币结算范围。

--中国央行：明年经济增速料放缓至6.8%，下半年房地产投资可能企稳回升--工作论文

中国人民银行研究局周三发布最新工作论文预计，今明两年中国GDP增速料分别放缓 至6.9%和6.8%，居民消费价格指数（CPI）料分别增长1.5%和1.7%。央行并预计，本轮房地产销售回暖带动房地产投资回升的时滞很可能长于历史规律，即房地产开发投资的 企稳回升更可能发生在明年下半年。

--中国经济：第二批PPP推介项目总投资2.26万亿元，共计1,488个项目--发改委

中国发改委周三公布第二批PPP推介项目，共计1488个项目、总投资2.26万亿元，涵盖农业、水利、交通设施、市政设施、公共服务、生态环境等多个领域。

--中美经济：携手应对新兴恐怖主义融资对全球金融体系的挑战--中国央行

中国人民银行副行长郭庆平称，中美两国应共同维护两国金融机构合法权益，积极推进中美两国在反洗钱和反恐融资领域的务实合作，打击恐怖融资活动，携手应对新兴恐怖主义融资对全球金融体系的挑战。

--中国经济：正处一轮周期低谷中，但发展潜力远未结束--货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员樊纲称，现在中国经济是在一轮周期的低谷当中，但不要把低谷当成常态；从长远来看，中国经济发展的潜力远远没有结束。

--中国能源：抓紧完善新形势下成品油价格形成机制，暂缓调整油价--发改委

中国国家发改委周二称，根据现行成品油价格形成机制的有关规定，暂缓调整国内成品油价格，并将统筹考虑各方面因素，抓紧完善新形势下成品油价格形成机制，向社会征求意见。

--路透专访：全球经济恢复正常还需五到十年，中国仍处于战略机遇期--国家智库

全球经济低增长弱复苏、各国央行货币政策分化，国家级智库--国家金融与发展实验室理事长、原中国社科院副院长李扬就此指出，新衰退的趋势已经较为明显，预计全球经济还需要五到十年，甚至更长的时间才能恢复正常。

--中国经济：明年增速料降至6.6-6.8%，须加大积极财政实施力度--社科院

中国社科院周三发布2016年中国经济蓝皮书预计，明年中国经济增速料降至6.6-6.8%；而在经济下行压力持续加剧的形势下，加大积极财政政策实施力度十分必要，并继续实施结构宽松的货币政策。

【金融】

--中国金融：上海自贸区拟允许区内企业外债资金实行意愿结汇--消息

中国上海自贸区在引入境外低成本资金以降低国内实体经济融资成本上先行一步。三位消息人士周三透露，上海自贸区将允许区内企业（不含金融机构）外债资金实行意愿结汇，并允许区内货物贸易外汇管理分类等级为A类的企业外汇收入无需开立待核查账户。

--中国金融：信托公司行业评级体系出炉，评价指标突出风险管理能力--协会

中国信托业协会周三正式发布信托公司行业评级指引，评级指标包括信托公司资本实力、风险管理能力、增值能力、社会责任四个方面，其中风险管理能力权重最大。这是协会首次推出对信托公司经营管理情况进行全面综合评价的具体办法。

【固定收益】

--《中国债市每日综述》现券收益率续小跌，美议息决议料难改偏强大势

中国银行间债市周三现券收益率续小跌，国债期货亦先弱后强，此外一级市场上七年续发国债招标情况也相当理想。尽管今晚美联储的议息决议万众瞩目，但此前市场对美国升息的预期已充分消化，因此即便此次升息兑现，冲击估计也有限，料难撼动中国债市偏强大势。

--中国公开市场：一级交易商今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限仍为七天期。[业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限仍为七天期。

--新债招标：中国七年续发国债中标收益率2.9770%，低于预期--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部上午招标续发行的280亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为2.9770%，低于此前3.01%的市场预测均值。

--中国信用债：中钢股份称将10中钢债回售登记期再延长两周，为第三度延期

中国中钢股份有限公司周三公告称，将“10中钢债”回售登记期再延长两周至12月30日结束，这也是10中钢债回售登记第三度延期。

【外汇】

--中国汇市：人民币大跌百点续刷新四年半低点，短期料仍整体偏弱

人民币兑美元即期周三收盘续大跌近百点，与中间价续刷新近四年半新低。交易员称，盘中虽见有大行结汇维稳，但力度较为有限，而美联储议息决议在即，客盘略显谨慎，今日成交较昨日下降两成，但贬值压力仍需宣泄，短期人民币料整体偏弱。

--CNH动态：美联储会议前夕离岸即期三连涨，贬值预期暂停待会议后觅方向

离岸人民币兑美元即期在美联储议息决议前进入观望模式，周一至周三连续反弹，周三午盘更是较盘中低点大涨近300点。交易人士称，中国央行日前或在离岸市场进行了部分干预至空头不敢轻举妄动，贬值预期暂停待会议后觅方向。

--离岸人民币：台湾柜买中心暂无开放陆企发债规划，受限两岸情势

台湾柜台买卖中心周三表示，为让宝岛债发行更多元，市场虽有开放大陆企业来台发债的呼吁，但碍于两岸关系特殊，何时开放没有时间表。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收涨，石油石化板块走强力保指数勉强收红

中国股市沪综指周三小幅收涨。分析师指出，美联储将公布加息决议，市场观望氛围浓厚，大盘走势相对谨慎，指数全日以震荡为主。发改委油气改革消息对石油石化板块有所提振，中石油、中石化走强对指数上涨有带动作用。此外受第二届世界互联网大会召开消息刺激，以计算机板块为代表的中小盘股票走势相对强势。

--中国证券：证监会完成对系统内54家单位巡视，共发现问题逾百个

中国证监会周三表示，已完成对系统内54家单位的巡视，涵盖所属38个派出机构、19个会管单位，共发现廉政建设、作风建设、选人用人等方面问题103个。

--中国证券：负债大且到期未清偿的机构和自然人不能收购新三板挂牌公司

全国中小企业股份转让系统周一公告，挂牌公司收购人及实际控制人应具有良好诚信记录。收购人为法人的，应具有健全公司治理机制。涉及负有数额较大债务，到期未清偿且处于持续状态、最近两年有重大违法行为等的机构和自然人，不能成为挂牌公司的收购人。

--《独家新闻》中粮集团就完全拥有来宝集团的农业部门进行谈判--消息

两位消息人士称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正就完全拥有来宝集团的农业部门进行深入谈判，将以约7-7.50亿美元收购余下的49%股份。

--中国个股：钜盛华通过七大资产管理计划收购万科，并动用两倍杠杆资金

中国最大房地产企业之一的万科企业股份有限公司公告，收购方深圳钜盛华就其最近一次举牌所涉及的问题对深交所询问函进行正面回复称，为了取得万科4.97%股份，共动用七个资产管理计划，所支付的资金总额为96.52亿元，同时七大资管计划存续期内表决权明确全部归属钜盛华。

--香港个股：安邦保险斥资近33亿港元增持远洋地产，持股升至近三成

据香港联交所资料显示，中国安邦保险近日再斥资近32.6亿港元增持远洋地产，持后者股权增至近三成，取代中国人寿成为该中国房地产商的最大股东。

--香港个股：阿里影业拟出资8,600万美元参与博纳影业私有化计划

阿里巴巴影业宣布，将参与中国电影发行商--博纳影业集团（Bona Film Group Ltd.）的建议私有化，出资额约8,600万美元。

--台湾个股：兆丰金完成241.6亿台币现增，不排除海外并购--董事长

台湾汇银龙头--兆丰金控周三表示，今年办理普通股现金增资11.5亿股，每股定价21.01台币，已于今天完成募集，顺利募集到241.615亿台币，预定挂牌日为本月21日。

--中国并购：中资对海外媒体娱乐产业的并购看重优质内容和技术--Raine

专注于TMT（科技、媒体和通信）的美国投资银行Raine集团高层周三表示，中国企业对于海外媒体、娱乐、体育等TMT领域的并购，主要看重是海外企业的优质内容、专业知识和技术，以及全球发行渠道。 (完) (整理 张喜良; 审校 曾祥进)