中国证券：证监会完成对系统内54家单位巡视，共发现问题逾百个

路透北京12月16日 - 中国证监会周三表示，已完成对系统内54家单位的巡视，涵盖所属38个派出机构、19个会管单位，共发现廉政建设、作风建设、选人用人等方面问题103个。

中央纪委监察部网站新闻稿称，针对今年专项巡视中发现的大额资金存管问题，证监会督促被巡视单位边巡边改、立巡立改，3个会管单位对存在的超发薪酬问题迅速整改，积极组织清退超发薪酬工作。 新闻稿并称，今年证监会抽调了14名新任或拟任纪委书记担任巡视组副组长，针对重点人、重点事、重点问题，采取小队伍、多批次、高频率的做法，将专项巡视扩大到9家经营性会管单位。

新闻稿并表示，证监会根据巡视发现的问题以及提出的意见建议，出台落实党风廉政建设主体责任的实施意见、进一步加强会管单位管理的若干意见和会管单位贯彻落实“三重一大”决策制度的指导意见等。

随着中国反腐力度的不断加大和范围的不断扩展，近期已有多名来自中国金融业高管因不同原因受到处分。