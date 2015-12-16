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亚洲 | 2015年 12月 16日 星期三 10:40 BJT

《汇市简讯》美元/韩元从隔夜韩元NDF卖压中收复失地

0203 GMT
    
    * 美元/韩元重新回到1,180附近，此前因韩元无本金交割远期外汇(N
DF)隔夜卖压而开低。
    * 今天早盘由美元买盘主导
    * 美联储今日决议可能引发的市场反应令人忧心，因此大致为踌躇不
前的氛围
    * 美联储升息可能性逐渐升高，现在问题在于其是否为根据传闻买进
/根据事实卖出的事件。
    * 所有的涨势应为短暂，走势很有可能是上下拉锯 (完)
        
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 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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