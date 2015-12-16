《汇市简讯》美元/韩元从隔夜韩元NDF卖压中收复失地

0203 GMT * 美元/韩元重新回到1,180附近，此前因韩元无本金交割远期外汇(N DF)隔夜卖压而开低。 * 今天早盘由美元买盘主导 * 美联储今日决议可能引发的市场反应令人忧心，因此大致为踌躇不 前的氛围 * 美联储升息可能性逐渐升高，现在问题在于其是否为根据传闻买进 /根据事实卖出的事件。 * 所有的涨势应为短暂，走势很有可能是上下拉锯 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)