台湾汇市：台币早盘实质汇价持在32.800附近，观望FOMC会议释出方向

路透台北12月16日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价仍持在32.800附近。汇银人士表示，盘初台币实质汇价随亚币持稳整理，而外资交投偏向买汇令实质汇价升幅收敛转而靠向32.830，目前市场屏息以待FOMC会议利率决策，台币料暂难跳脱既有区间盘整。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约0.93亿美元，交投持稳偏淡，主要消化部分外资的买汇需求及出口商在32.800上方抛汇卖需增加，两股力道相互折抵，使得台币实质汇价维持区间整理格局，静候美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决策。

〞今天就看外资买需，如果不多台币就在这里盘。〞一位大型公股银行交易员说。

外界普遍预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍后将祭出近10年来的首次升息。不过投资者现在更想知道的是，美联储后续收紧货币政策的步伐将有多快。

本地时间10:15，离岸人民币兑美元 报6.5330，上日收在6.5415；韩元兑美元 报1,179.7，上日收在1,183.4；台股加权指数 则涨0.97%。

台币早盘实质交易区间落在32.787-32.831；上日在32.782-32.859。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇 报32.790/32.810，上日收在32.730。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.750-32.850

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