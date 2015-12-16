台湾汇市：台币早盘实质汇价持在32.800附近，观望FOMC会议释出方向

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透台北12月16日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价仍持在32.800附近。汇银人士表示，盘初台币实质汇价随亚币持稳整理，而外资交投偏向买汇令实质汇价升幅收敛转而靠向32.830，目前市场屏息以待FOMC会议利率决策，台币料暂难跳脱既有区间盘整。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约0.93亿美元，交投持稳偏淡，主要消化部分外资的买汇需求及出口商在32.800上方抛汇卖需增加，两股力道相互折抵，使得台币实质汇价维持区间整理格局，静候美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决策。
〞今天就看外资买需，如果不多台币就在这里盘。〞一位大型公股银行交易员说。
外界普遍预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍后将祭出近10年来的首次升息。不过投资者现在更想知道的是，美联储后续收紧货币政策的步伐将有多快。
本地时间10:15，离岸人民币兑美元 报6.5330，上日收在6.5415；韩元兑美元 报1,179.7，上日收在1,183.4；台股加权指数 则涨0.97%。
台币早盘实质交易区间落在32.787-32.831；上日在32.782-32.859。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘变化不大；目前一个月美元/台币远汇 报32.790/32.810，上日收在32.730。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.750-32.850
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--《全球汇市》美元全线上涨，美联储历史性决策进入倒计时 (完) (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
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路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选