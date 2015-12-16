台湾债市：10年券殖利率小幅波动，货币市场保守调度未影响债市

路透台北12月16日 - 台湾10年公债104/12 殖利率周三盘初小幅波动，尽管美国公债价格走低，但台债的影响不大，货币市场调度趋保守，但债市资金仍然很多，且市场等待明日重头戏--美国和台湾央行的利率决议。

交易员指出，年关将近，各方对交易兴趣不高。不过也有交易员指出，11月间外商银抛券的金额还不小，这应是外资撤出股市的连锁效应，待明年初外资归队后，外资是否续抛短券，仍值得留意。

〞货市波动是短期的，不会影响长期债市的资金。〞一位小型商银交易员表示。

他们也说，货币市场在跨年交易的拆出或是短票的部分，交易员仍持保守，年关的资金调配谨慎一些实属正常。目前看来金融机构间仅是分配不均，不致紧俏。

〞其实大家都是多钱，而且利率也没波动，〞一位证券商交易员说。

美联储周二-周三将进行议息会议，本地周四凌晨宣布最新的结果。

路透调查显示，逾七成受访机构认为台湾央行周四(17日)的第四季理监事会议，将维持利率不变。台湾景气虽仍低迷，但美国联邦储备理事会本周四凌晨可能升息，因此继第三季的四年来首次降息动作之后，台湾央行此次料暂按兵不动。

本地时间1041时，五年券104/13期 跌0.39基点在0.7352%，成交6.5亿台币；10年券104/12殖利率升0.2基点至1.1810%，成交量为62.5亿台币；至于台股加权指数 则升1.35%。

交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.7300-0.7500%；104/12期则在1.1750-1.1850%。

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