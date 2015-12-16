《汇市简讯》欧元/美元于窄幅区间交投，静候美联储决议

0238 GMT

* 欧元/美元亚洲盘在窄幅区间交投，市场等候美国联邦公开市场委员会(FOMC)决议

* 在1.0900之前有买盘，卖压在1.0960附近

* 传言长期投资人看空欧元/美元，短线市场偏多

* 对欧元/美元短线走势的看法是，美联储升息将会是“利空出尽就是利好”

* 这是以“美联储料温和升息” 的预期为依据

* 市场将关注美联储声明与其公布的“点图” (完)

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