台湾货币市场：隔拆利率持稳，资金供应者暂停拆出短票利率走扬

* 隔拆利率持稳；一周左右利率升1-2基点 * 市场资金供应者暂停拆借，短票利率走升 * 投信及寿险续抽钱，RP利率持稳 记者 罗两莎 路透台北12月16日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周三大致持稳。资金调度人员指出，今 天因市场大型〞金主〞出现缺口，暂停拆出且反向拆入资金，引起市场高度关注，隔拆利率 大致维持在原水准，惟一周左右拆款利率已走升。 他们表示，距离年底只剩下半个月时间，各银行为支应贷款客户随时可能动用额度的需 求，操作转趋保守，加上今天市场资金不及以往充裕，拆款利率跟着走升，以一周左右的拆 借利率为例，今天即上升1至2个基点。 〞利率有稍微上来一点，我今天到期续做的利率多少有反应市场，一个礼拜的拆款上来 1到2个基点。〞一位大型商银资调人员说。 大型金融机构资调人员则称，因今天有放款资金需求，暂停拆出；但在大型商银方面， 资调人员表示，今天已经开始做跨月拆出，利率介于0.44%至0.46%。 而有拆入需求的民营资调人员则表示，因今天市场大金主反向拆入资金，让资调人员绷 紧神经，所幸在到期续借都很顺利，利率维持在原水准，隔拆为0.300-0.305%。 本地时间15:30 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.795 33.026 台湾加权指数 8,184.66 8,073.35 隔夜银行间拆款加权平均 0.304% 0.301% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.330% 0.270-0.330% --一周拆款利率区间 0.300-0.380% 0.300-0.390% **短票利率走升** 短票市场方面，交易员表示，今天市场上的大型金主拆款都〞关门〞，资金锐减、调度 难度升高，利率走升，银行开出30天自保利率在0.40%至0.41%，且已有部分成交，料未来有 机会往0.42%迈进。 他们说，随着市场资金减少，短票市场情势反转，从过去的卖方市场反转为买方市场， 但较令人忧心的是，银行即使高挂利率，但最怕没有多余资金买票。 〞今天市场资金没那么充沛，情势改变了，气氛不太对。〞一位大型票券公司交易员说 。 他们表示，今天银行能提供的资金不多，把跨月的短票利率拉高到0.38至0.39%，有人 甚至开出0.40至0.41%，少数已有成交，若市场资金持续趋紧，他们愿意接受到较高的利率 。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票利率走升，月内主要成交在0.36%，跨月 则主要成交在0.37%，部分成交在0.38%及0.39%；60天期、90天期短票利率主要成交在0.38% 和0.39%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.38 3%，上日则在0.374%；上日区间为0.36-0.41%，前日区间则在0.36-0.45%；上日成交量66.8 8亿台币，前日60.91亿台币。 今日央行定存单到期金额1,587.3亿台币，发行金额稍晚央行公布。 本周到期央行定存单共1兆31.3亿台币，余日分别为：周四1,893.5亿，及周五575亿。 拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为183亿台币，累积超额准备为2,074亿 台币、加计前期1%的超额准备达2,914亿台币。 **RP利率大致持稳** 债券附买回市场方面，证券商交易员称，今天投信持续抽走资金，惟整体资金尚称充裕 ，不难找钱，利率则不变。 〞今天投信基金被赎回，但资金有进有出，不难找钱。〞一位大型证券商交易员说。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.38-0.39%，与上日水准一致；10天 期以上公司债RP主要成交在0.48-0.49%，与上日相同。债券附买回成交利率高低，与票券商 及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。 票券公司方面，交易员表示，投信公司持续抽资金，惟法人资金仍充裕，利率不变。 〞投信和寿险都走钱，我们靠法人递补上来。〞一位大型票券公司交易员说。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持稳；短天期公债附买回利率区 间落在0.30-0.32%，上日亦同；短天期公司债附买回利率区间在0.34-0.37%，与上日水准一 致。(完) (审校 杨淑祯)